Hafta sonu gezi rotası: Cunda
Cunda, ülkemizin en doğal ve samimi adalarından biri. Alibey Adası olarak da bilinen bu yer; Ege'nin incisi, mavinin en güzel tonlarını barındırıyor. Birbirinden güzel tarihi yapıları bir araya getiren ada, tarihi sit alanı ilan edilmiş. Aşıklar Tepesi, Yel Değirmenler, Taş Kahve, Cunda Despot Evi, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı, Hamidiye Camii, Sütun Bazaltları burada muhakkak görülmesi gereken yapı ve mekanlardan. İşte, sizler için hazırladığımız Cunda seyahat rotası...
RENKLİ SOKAKLARIYLA CUNDA
🔹 Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası, diğer adıyla Alibey Adası, tarihi yapıları, doğası ve tüm güzellikleriyle 1976 yılında doğal ve tarihi sit alanı olarak kabul edilmiştir.
🔹 Alibey Adası'nın ana karaya bağlantısı iki ayrı köprü ile yapılmakta. Dolap Boğazı konumunda 1964 senesinde inşa edilmiş olan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü, Alibey ve Lale adalarını birleştiriyor. Lale Adası ise ana karaya 1817 yılında denizin doldurulmasıyla yapılan 700 metrelik bir hemzemin bir yol ile bağlanmakta.
YEL DEĞİRMENİ
🔹 "Cunda"nın adı geçtiğinde zihinlerde canlanan o yapı, yel değirmenleri. Cunda'nın en güzel tepelerinde yer alan yel değirmenleri turistlerin uğrak noktalarından biri.
🔹 Buraya gelenlerin çıktığı bu tepedeki yel değirmenleri adeta 15. yüzyıl havasını yaşatıyor. Günümüzdeki rüzgar güllerin atası kabul edilen bu tepe görülmeye değer.
DESPOT EVİ
🔹 Cunda, tarihi güzel Rum evlerinin merkezi diyebiliriz. Adım attığınız her yerde yukarıdaki görselde yer alan evler gibi pek çok eve denk geliyorsunuz. Despot adını sahibinden alan bu ev, 1862 yılında inşa edilmiş.
🔹 Ev sahibinin ölümünden sonra burası, Osmanlı İmparatorluğu'nun hükumet binası olarak kullanılmaya başlanmış. 1921'den 1980 senesine kadar da Öksüzler Yurdu olarak işlev görmüş. 1980'den 2015 yılına kadar metruk halde bulunan bina, sonrasında restore edilerek butik otel olarak hizmete açılmış.
HAMİDİYE CAMİİ
🔹 Cunda'ya renk katan yerlerden biri Hamidiye Camii. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid tarafından inşa ettirilen cami, kitabesine göre 1897 yılında tamamlanmış.
🔹 Taştan inşa edilmiş olan kagir bir yapı olan cami, tek minarelidir. Sarımsak taşı adı verilen pembe renkli yerel renk kullanılması camiyi özel kılan unsurlardan. Hamidiye Camii'nin bulunduğu yer 9 Haziran 1978 tarihinde sit alanı ilan edildi.