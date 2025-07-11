Hafta sonu gezi rotası: Cunda

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RENKLİ SOKAKLARIYLA CUNDA

🔹 Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası, diğer adıyla Alibey Adası, tarihi yapıları, doğası ve tüm güzellikleriyle 1976 yılında doğal ve tarihi sit alanı olarak kabul edilmiştir.

🔹 Alibey Adası'nın ana karaya bağlantısı iki ayrı köprü ile yapılmakta. Dolap Boğazı konumunda 1964 senesinde inşa edilmiş olan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü, Alibey ve Lale adalarını birleştiriyor. Lale Adası ise ana karaya 1817 yılında denizin doldurulmasıyla yapılan 700 metrelik bir hemzemin bir yol ile bağlanmakta.