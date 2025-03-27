Hafta sonu bayram rotası: Bozcaada

1 /10













📍 BOZCAADA KALE

🔹 Bozcaada, başta Çanakkale'nin ardından ülkemizin en güzel adalarından biri. Bu güzide beldenin sembolü ise kalesi. Kalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de Fatih Sultan Mehmed tarafından restore edildiği ve II. Mahmut döneminde 1815 yılında neredeyse tamamen yeniden yaptırıldığı bilinmekte.

🔹 Ada üzerinde yerleşim dahi yokken buradaki kalenin varlığından söz edilmekte. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse burası ilk durağınız olsun.