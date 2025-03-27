Hafta sonu bayram rotası: Bozcaada
Bozcaada, masal diyarlarından fırlamış gibi bir yer. Mavinin ahenkli tonunu, bu sıcak beldede seyretmek insana terapi gibi geliyor. Burası, birbirinden güzel antik kentleri ve müzeleriyle belleğimizi tazelerken koyları ve limanlarıyla bizlere adeta görsel şölen yaşatmakta. İşte, size bayramda hazır bir gezi rotası, Bozcaada'da görmeniz gereken yerler...
📍BOZCAADA KALE
🔹 Bozcaada, başta Çanakkale'nin ardından ülkemizin en güzel adalarından biri. Bu güzide beldenin sembolü ise kalesi. Kalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de Fatih Sultan Mehmed tarafından restore edildiği ve II. Mahmut döneminde 1815 yılında neredeyse tamamen yeniden yaptırıldığı bilinmekte.
🔹 Ada üzerinde yerleşim dahi yokken buradaki kalenin varlığından söz edilmekte. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse burası ilk durağınız olsun.
📍ASSOS ANTİK KENTİ
🔹 Çanakkale, antik kentler diyarı olarak da biliniyor. Örneğin Assos Antik Kenti sadece bir örnek. Bu antik kent kaynaklara göre MÖ. 6. yüzyılda kurulmuş. Bu antik kentte, Aristoteles bir süre yaşamış ve bir felsefe okulu kurmuştur. Bundan sebep oldukça önemlidir.
🔹 Anadolu'da inşa edilen ilk ve tek Dor düzenindeki tapınak olma özelliğini de taşır. Assos'ta ayrıca Roma dönemi antik tiyatrosu, agora, nekropol (mezarlık) ve surlar da yer almakta.
📍BOZCAADA MÜZESİ
🔹 Bozcaada sokaklarını karışlarken beldenin müzesine de muhakkak uğrayın. Tam adıyla Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi Müzesi. Tarihi yapının içinde adanın geleneklerinden yeme içme kültürüne, eski mesleklerden buradaki köklü ailelerin hikayelerine kadar pek çok bilgi mevcut.
🔹 Bu müzeye uğrayanları içeride, adanın geçmişi bekliyor. Müze, eşya ve bilgilerle ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
📍KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ
🔹 Bozcaada'da dikkat çeken, ilçeye adeta bir ahenk katan yapılardan biri de Köprülü Mehmet Paşa Camii'dir. Yapı, Alaybey Mahallesi'nde bulunuyor. 1655 senesinde, daha önce burada olan ve Venedikliler tarafından yıktırılan, Mıhçı Camii'nin yerine, Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilmiş.
🔹 Cami; kare planlı, sade bir yapıdır. Zaman içinde olan tahribatlar nedeniyle birkaç kere restorasyondan geçmiştir. Minaresi de 1965 yılında tamamen yeniden yapılmış. Halk arasında bu camiye Yalı Camii de denmekte.
📍BOZCAADA YEL DEĞİRMENLERİ
🔹 Bozcaada deyince akıllara gelen yapılardan biri de "yel değirmeni"dir. Bu taş yapılar bu harikulade beldenin bir sembolüdür. Yel değirmenleri 2019 senesinde Bozcaada Kaymakamlığı tarafından restore edilmiştir.
🔹 Yel değirmenlerinin buraya ne zaman yapıldığı bilinmese de zamanında üç değil pek çok yel değirmeninin varlığı söz konusuymuş. Gelelim günümüze, yel değirmenlerini görmek için muazzam bir patikadan geçerek bölgeye ulaşılmakta. Bozcaada'ya giderseniz burayı görmeden dönmeyin.