İstanbul Kütüphaneleri: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
İlklerin kütüphanesi, "Beyazıt Devlet Kütüphanesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 24 saat hizmet veren ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor. Savaş zamanlarında; Osmanlı topraklarından kaçırılan kitaplarımız zaman içinde toparlanmış ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi deposunda muhafaza edilmiş. İlk milli kütüphane olmasının yanında ilk çocuk kütüphanesi olarak da ünlenen bu tarihi yere dair detayları sizler için anlattık.
◾ İstanbul'un merkezinde yer alan tarihi bir yer var, Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Burası Fatih'in Beyazıt mevkiinde yer alıyor. Osmanlı'nın ilk resmi kütüphanesi olarak Sultan II. Abdülhamid döneminde kurulmuş.
◾ Burası; Beyazıt Kütüphane-i Umumisi, Kütüphane-i Umumi-i Osmani, Kütüphane-i Maarif ve İstanbul Devlet Kütüphanesi isimleriyle anılmakta.
◾ Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin yapım çalışmaları 1880 yılında yani II. Abdülhamid döneminde başlamıştır. Tarih 27 Haziran 1884'ü gösterdiğinde ise cuma günü dualar eşliğinde açılmıştır.
◾ Beyazıt Kütüphanesi'nin önemli kuruluş gerekçeleri bulunuyor. Bunlardan biri kayıtlarda geçenlere göre: İstanbul'da; cami, türbe gibi muhtelif yerlerdeki atıl durumdaki kitaplardan fayda sağlanmaması.
◾ Bilhassa İstanbul'a gelen muhacirlerin yanlarında getirdikleri eserleri muhafaza edecek bir yerin olmaması, Beyazıt Kütüphanesi'nin kurulmasına vesile olmuştur.
◾ Kütüphanenin kurulması, hem dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere hem de İstanbul ahalisine oldukça faydalı olacağı düşünülmüş. Elbette bunun yanında öğrenciler de bu kitaplardan yarar sağlayacaklardır.
◾ Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına, Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde bulunan Beyazıt Kervasarayı kalıntılarının tamir edilmesi ve kütüphane binasına tahvil edilmesiyle başlanmış.
◾ Bundan ötürü Beyazıt İmarethane binası restore edilmiş ve kütüphanenin kullanımına açılmıştır. Bu tarihi kütüphanenin rafları evvela, Müzehheb bir Mushaf-ı Şerif ile Cevdet Paşa'nın 12 ciltlik tarihi ile tanışmış.
◾ İşte, bu açılıştan sonra halk; evlerinde, dükkanlarında bulunan muhtelif türdeki kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin raflarına güvenle emanet eder.
◾ İlk seneler 4164 eserle İstanbul'da okurlarını bekleyen kütüphane, zaman içinde artarak ve katlanarak çoğalır. Burada; 900 bine yakın kayılı kitap yer alıyor.
