İstanbul Kütüphaneleri: Beyazıt Devlet Kütüphanesi

◾ Bilhassa İstanbul'a gelen muhacirlerin yanlarında getirdikleri eserleri muhafaza edecek bir yerin olmaması, Beyazıt Kütüphanesi'nin kurulmasına vesile olmuştur.

◾ Kütüphanenin kurulması, hem dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere hem de İstanbul ahalisine oldukça faydalı olacağı düşünülmüş. Elbette bunun yanında öğrenciler de bu kitaplardan yarar sağlayacaklardır.