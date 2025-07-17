Topkapı Sarayı'nda gizli kalmış bir hazine: III. Ahmed Kütüphanesi
Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en gözde saraylarından biri. Devlet-i Aliyye'nin ihtişamI yansıtan bu sarayda önemli bir yapı bulunmakta. Enderun Kütüphanesi veyahut banisi olan III. Ahmed Kütüphanesi. 1719 yılında Sultan III. Ahmed tarafından inşa ettirilen bu bina, yalnızca mimarisi ve zarif detaylarıyla değil, aynı zamanda saray mektebinin öğrencileri tarafından kullanılan eğitim merkezi olarak da dikkat çekmekteydi.
◾ Osmanlı Devleti'nin unutulmaz sultanlarından biri olan III. Ahmed, imparatorluğun 102. padişahıdır. Babası IV. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnûş Sultan'dır.
◾ 1673 yılında doğan Sultan III. Ahmed, 27 yıl Osmanlı tahtında oturmuş ve devletin unutulmaz dönemlerinden biri olan Lale Devri'nin padişahı olmuştur.
◾ 1703-1730 seneleri arasında Devlet-i Aliyye'ye hükümranlık yapan III. Ahmed, Batı kültüründen etkilenmiş; sanat, edebiyat ve bilime fazlasıyla ehemmiyet göstermiştir.
◾ Osmanlı'da önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde devleti yönetmiş, gelecek nesillere kültürel ve sanatsal izler bırakan bir sultan olmuştur.
◾ III. Ahmed'in en önemli kültürel hamlelerinden biri de Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda, Arz Odası arkasına bir kütüphane inşa ettirmesi.
◾ Daha önce aynı konumda, II. Selim için Mimar Sinan tarafından yapılan Havuzlubahçe Köşkü bulunmaktaymış. III. Ahmed kasırlardaki kitap dolapları yerine bir kütüphane olmasını daha uygun bulur.
◾ Bundan ötürü de bakımsız halde bulunan Topkapı Sarayı'ndaki köşkü yıktırıp yerine III. Ahmed diğer adıyla Enderun adı verilen bir kütüphane binası inşa ettirir.
◾ Fındıklı Silâhdar Mehmed Ağa'nın yazdıklarına göre III. Ahmed, kütüphanenin temelini atmak üzere dedesi Sultan I. Ahmed'in Büyük Camii'ni inşa ettirirken kullandığı ve Has Oda hazinesindeki altın kazmayı kullanmıştır.
◾ Binanın inşası 17 Şubat 1719 tarihinde başlayıp 23 Kasım'da tamamlanmıştır. Kütüphane binasına getirilen tüm kitaplar özenle seçilmiş, her detayı özenle işlenmiş ve özel bir vakfiye dahi hazırlanmıştır.
◾ Kütüphaneye, Fatih Sultan Mehmed döneminde toplanan Hristiyanlık ile alakalı el yazmaları ile matbu kitaplar eklenmiş, bu da bu kütüphaneyi ekstra zenginleştirmiştir.