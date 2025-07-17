Topkapı Sarayı’nda gizli kalmış bir hazine: III. Ahmed Kütüphanesi

5 /10













◾ Binanın inşası 17 Şubat 1719 tarihinde başlayıp 23 Kasım'da tamamlanmıştır. Kütüphane binasına getirilen tüm kitaplar özenle seçilmiş, her detayı özenle işlenmiş ve özel bir vakfiye dahi hazırlanmıştır.

◾ Kütüphaneye, Fatih Sultan Mehmed döneminde toplanan Hristiyanlık ile alakalı el yazmaları ile matbu kitaplar eklenmiş, bu da bu kütüphaneyi ekstra zenginleştirmiştir.