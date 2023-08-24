Topkapı’nın esrarlı koleksiyonu: Tılsımlı Gömlekler

SEMBOLLERİN DİLİ

💠 İnsanların kendini veya anlam verdikleri herhangi bir şeyi ifade etmek için sembolleştirmesi oldukça eski ve köklü bir geçmişe sahip. Hemen hemen her toplulukta yer alan bu ifade ve semboller; taş, metal, kemik veya toprak gibi çeşitli malzemelerden veya harf, yazı, geometrik şekiller gibi çizimlerden oluşur.

💠 Diğer pek çok topluluk gibi Türkler de bulundukları coğrafyalarda pek çok farklı inanış, kültür ve topluluklarla bir arada yaşamış ve kültürel etkileşimde bulundular. Etkileşimle beraber Türkler de kendine özgü ifadeler için çeşitli semboller kullandılar. Bu semboller genellikle inanç sistemi, örf, adet veya çeşitli dini tören niteliği de taşırdı.