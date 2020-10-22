Eski medeniyetlerin kullandığı sikkelerdeki simgeler

Anadolu Selçuklu sikkesi neyi simgeliyordu?

📌Resimdeki sikke örneği Gıyaseddin Keyhüsrev bin Keykubad döneminden günümüze ulaşmış ve ön yüzünde güneş ile aslan figürü bulunmaktadır. Bunlar gücü devletin gücünü simgelemektedir. Sikkelerin arka yüzündeki yazılarda genellikle dönemin padişahının adı ile unvanı yazar ve bu örnekte de dönemin padişahının adı geçmektedir.

📌Anadolu Selçuklu sikkeleri üzerinde insan ve hayvan tasvirleri sıkça kullanılmıştı. Sikkeler bir bakıma Selçukluların iktisadi yükselişini de gösteriyordu. I. Alaeddin Keykubad döneminde Anadolu'da altın ve gümüş bolluğu yaşanmıştı. Selçuklu dinar ve dirhemleri başka medeniyetlerde de büyük rağbet gördü.