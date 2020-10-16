4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı’nın bölümleri
4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı’nın bölümleri
Topkapı Sarayı, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin yönetim merkeziydi. 400 yıl boyunca Devlet-i Aliyye'yi ilgilendiren kararlar burada alındı; divan toplantıları burada gerçekleştirildi, idari yönetimi gerçekleştirecek devlet ricali burada bulunan mektepte yetiştirildi. Dünyanın en büyük sarayı olan; divan, medrese, cami, hazine odaları, mutfaklar, köşkler ve Mukaddes Emanetleri barındıran Topkapı Sarayı'nın bölümlerini ve bu bölümlerin o dönemdeki işlevlerini derledik.
Giriş Tarihi: 16.10.2020
18:03
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
18:15