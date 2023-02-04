Topkapı Sarayı'ndaki küçük Dolmabahçe: Mecidiye Köşkü
Uzak Yakın programımızın yeni bölümünde Osmanlı'nın yaklaşık 4 asır idare merkezi olan Topkapı Sarayı'ndayız. Sarayın içerisinde ilk defa ziyarete açılan bir köşke gideceğiz: 165 yıllık Mecidiye Köşkü'ne. Peki, Mecidiye Köşkü'nün içerisinde neler var, yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 04.02.2023
16:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
17:26
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Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda yer alan Mecidiye Köşkü, saraya inşa edilen son yapıdır.
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Sultan Abdülmecit döneminde yapımı tamamlanan bu tek katlı zarif bina, kendisiyle aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'na benzerliği ile bilinir.
4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı'nın bölümleri
◾ 19. yüzyılda Dolmabahçe Sarayı'nın inşasının bitimiyle
devlet yönetimi Dolmabahçe'ye geçer ve Topkapı kullanılmaz.
◾ 1858 yılında Mecidiye Köşkü'nün yapılması ile
Topkapı, tekrar belirli zamanlar için, padişahların cülus denilen tahta çıkma merasimleriyle Ramazan ayının 15. gününde yapılan Destimâl-i Şerif törenlerinde kullanılır.
◾ Tarihi yapının ortasındaki büyük kapıdan girince geniş bir giriş holü bizi karşılıyor. Köşk,
Osmanlı'nın genel yapısına uygun olarak haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
◾ Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ile yaptığımız röportajda Mecidiye Köşkü'nün
haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluştuğunu ancak karem kısmını padişahların hanımı değil mabeynciler ve diğer yöneticilerin kullandığını belirtti.
Hangi eser, kaç yılda yapıldı?
◾ Salonda yer alan tüm
eşyalar, kanepeler, koltuklar, kristal avizeler şömineler, dönemin ihtişamını sergiliyor.
◾ Bu zarif yapı,
Sultan Abdülmecid'den Avusturya İmparatoru'na kadar pek çok önemli isim ağırlamış, ikramda bulunulan birçok yabancı konuğun hayranlığını kazanmıştı.
◾ Günümüzdeki iki yıllık restorasyon çalışmasında orijinal halini koruyan ahşap mobilyalar onarılmış, halı döşemeleri özel olarak Hereke'de yaptırılmış.
"Buradaki hedefimizin birincisi de şudur: Dolmabahçe Sarayı'nı veya bizim Beylerbeyi diğer kasır, köşk ve saraylarımız var. Milli Saraylara bağlı orayı görmeyenler burayı gördükleri zaman tabir-i caiz ise küçük bir Dolmabahçe Sarayı görmüş olacaklar.
Yeni açılan mekanlarımız yine mevcut biletle gezebilecek, ek bir ücret ödemeden ziyaretçiler buraları da gezebilecekler."