Topkapı Sarayı'ndaki küçük Dolmabahçe: Mecidiye Köşkü

◾ Günümüzdeki iki yıllık restorasyon çalışmasında orijinal halini koruyan ahşap mobilyalar onarılmış, halı döşemeleri özel olarak Hereke'de yaptırılmış.

"Buradaki hedefimizin birincisi de şudur: Dolmabahçe Sarayı'nı veya bizim Beylerbeyi diğer kasır, köşk ve saraylarımız var. Milli Saraylara bağlı orayı görmeyenler burayı gördükleri zaman tabir-i caiz ise küçük bir Dolmabahçe Sarayı görmüş olacaklar.

Yeni açılan mekanlarımız yine mevcut biletle gezebilecek, ek bir ücret ödemeden ziyaretçiler buraları da gezebilecekler."