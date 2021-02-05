Hangi eser, kaç yılda yapıldı?

Süleymaniye Camii, geleneksel külliye kavramının en güzel örneklerinden biri olan Süleymaniye Külliyesi'nin en nadide parçasıdır.

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Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine, onun adına inşa edilen Süleymaniye, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Sinan'ın zirve eserlerinden biri olan Süleymaniye için kendisi de "kalfalık eserim" olarak tanımlamıştır.

📌 KAÇ YILDA YAPILDI?

Süleymaniye'nin temelleri 1550 yılında atıldı. Kanuni'nin de bulunduğu bir tören düzenlendi ve ilk temel taşı, geleneklerde olduğu şekilde mihrabın yükseleceği yere Şeyhülislam Ebussuûd Efendi tarafından yerleştirildi.

Süleymaniye Camii ve külliyenin diğer yapıları tamamlandıkça şerbetler dağıtıldı kurbanlar kesildi. Temeli atıldıktan tam 7 yıl sonra, yani 1557'de cami ibadete açıldı.

📌 İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ

🔸 Merkezde Süleymaniye Camii yer almak üzere, külliye U şeklinde planlandı.

🔸 Evliya Çelebi, külliyenin tüm yapıları ile birlikte 1000 kubbeden meydana geldiğini yazmıştı.

🔸 Vaazın duyulması için Sinan, akustik sistem üzerinde yoğun çaba harcadı.

🔸 Mimar Sinan, 275 kandil ve dev mumlar ile aydınlanan camiye, bunlardan çıkan isin zarar vermemesi için hava akımı ile toplanacağı bir is odası inşa etti. Biriken isle mürekkep elde edildi ve dönemin fermanları bu mürekkeple yazıldı.

🔸 Caminin içindeki dört adet fil ayağı, dört halifeyi temsilen inşa edildi.

🔸 Camide örümcek ve küçük haşerelerine engel olmak için deve kuşu yumurtaları avizelerin çanakları arasına yerleştirildi.

🔸 Avlunun köşelerindeki dört minare Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonra dördüncü padişah olduğu anlamına geliyor.

🔸 Minarelerdeki 10 şerefe, Kanuni'nin Osmanlı'nın onunca padişah olduğuna işaret ediyor.