Mimar Sinan'ın 3 eseri: Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri

Mimar Sinan, ortaya koyduğu eserlerdeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve mimari dehasıyla tarih boyunca hayranlık uyandırdı. Mimar Sinan'ın "çıraklık eserim" dediği Şehzade Camii, İstanbul'da inşa ettiği ilk eserdi. "Kalfalık eseri" Süleymaniye Camii'ndeki mimari dehası ile "Koca Sinan" olarak anılmaya başladı. Hayatı boyunca pek çok şahesere imzasını atan Sinan, "ustalık eseri" olan Selimiye Camii'ni ise 85 yaşında iken inşa etti. Sırrı çözülemeyen dehasıyla Mimar Sinan'ın 3 eserini derledik.