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Mimar Sinan'ın 3 eseri: Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri

Mimar Sinan, ortaya koyduğu eserlerdeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve mimari dehasıyla tarih boyunca hayranlık uyandırdı. Mimar Sinan'ın "çıraklık eserim" dediği Şehzade Camii, İstanbul'da inşa ettiği ilk eserdi. "Kalfalık eseri" Süleymaniye Camii'ndeki mimari dehası ile "Koca Sinan" olarak anılmaya başladı. Hayatı boyunca pek çok şahesere imzasını atan Sinan, "ustalık eseri" olan Selimiye Camii'ni ise 85 yaşında iken inşa etti. Sırrı çözülemeyen dehasıyla Mimar Sinan'ın 3 eserini derledik.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 09:45
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MİMAR SİNAN’IN ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZADE CAMİİ
MİMAR SİNAN’IN ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZADE CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın 22 yaşında ölen oğlu Şehzade Mehmed için yaptırdığı ve Mimar Sinan'ın "çıraklık eserim" dediği caminin inşası 1548 yılında tamamlanmıştır.

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Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk selâtin külliyesi olup Beyazıt'tan Edirnekapı'ya giden cadde üstünde yer alır. Cami, medrese, imaret, sıbyan mektebiyle tabhâneler ve ahırdan müteşekkil kervansaraydan meydana gelen bir külliyedir.

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Mimar Sinan, mimarbaşı unvanı ile inşa ettiği bu ilk selâtin camiinde eş büyüklüklerde tutulan harim ve avlu bölümlerini mutlak bir geometrinin hâkim olduğu simetrik plan şeması içinde değerlendirerek ele almıştır.

15 maddede Mimar Sinan

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Mekânda oluşan köşelerde birer küçük kubbe ile üst örtü tamamlanmıştır. Dengeli tasarımı ile Osmanlı mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olan avlunun ve klasik normların hazırlayıcısı olan minarelerin kütleye bütünlenişi de çok başarılıdır.

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MİMAR SİNAN’IN KALFALIK ESERİ: SÜLEYMANİYE CAMİİ
MİMAR SİNAN’IN KALFALIK ESERİ: SÜLEYMANİYE CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman adına yapılan külliyenin bir parçası olarak 1557'de inşa edilen cami, Mimar Sinan'ın "kalfalık eseri" olarak tanımlanmıştır.

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