100. Yıl Kütüphaneleri’nde ders çalışan öğrenciler sınavlarda başarılı

Türk Telekom ve Kızılay tarafından deprem bölgesindeki illerde hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphaneleri'nden yararlanan öğrenciler, kütüphanelerde sunulan eğitim ve teknoloji desteğiyle sınavlarda başarılara imza attı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyor.

Türk Telekom ve iştiraki Sebit ile Kızılay'ın işbirliğinde ilk adımı Hatay'da atılan ve ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te kurulan kütüphanelerden 40 binden fazla öğrenci yararlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner kentlerde yaşamaya başlayan öğrenciler, kütüphanenin sessiz çalışma ortamı, düzenli etüt saatleri ve hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarından faydalanırken öğrencilere yardımcı hocalar eşlik etti.

Kütüphaneden yararlanan öğrenciler, diş hekimliği, tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve yazılım mühendisliği gibi bölümlere yerleşti.

Şirketin fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğu 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ortaokul ve lise öğrencileri Sebit'in ders anlatım videoları, deneme sınavları ve çözümlü soruları ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

Ortaokul öğrencileri LGS'de başarılı sonuçlar elde ederken, YKS'ye hazırlanan öğrenciler de hedefledikleri bölümlere yerleşti.

Öğrenciler, yıl boyu Sebit'in basılı ürünleri ve yapay zeka teknolojisiyle kişiye özel hazırlanan akıllı çalışma programlarından faydalanırken, sınav öncesi düzenlenen motivasyon eğitimleri kapsamında uzman eğitmenlerle de bir araya geldi.

Kütüphaneler, bu eğitim öğretim yılında da öğrencilere destek vermeye devam edecek.

"Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerinde, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ettiklerini belirtti.

Sancaktaroğlu, projeyi, öğrencilerin eğitim hayatlarının deprem sebebiyle sekteye uğramaması için hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Proje kapsamında, Sebit'in basılı ve dijital çözümleri, fiber internet ve bilgisayar desteğiyle, öğrencilerin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamayı amaçladık. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tıp, hukuk, diş hekimliği, yazılım mühendisliği gibi yüksek puanlı bölümlere yerleşerek Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli roller üstleneceğine işaret eden Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak bilgiye erişimlerini desteklediğimiz öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde de 100. Yıl Kütüphaneleri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. Kızılay iş birliğiyle kütüphane sayısını her geçen gün artırarak öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarına katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.