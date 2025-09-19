İstanbul'un tarihî durakları: Damad İbrahim Paşa Külliyesi

2 /10













🔸 Külliyenin bulunduğu yerde, sütunlara oturan kemerler ve bu kemerlere de dükkanlar yapılmış. İşte, buraya da Direklerarası adı verilmiş. Aslen bu dükkanlar, Damad İbrâhim Paşa, Şehzade Camii'nin üst yanındaki kendi adını yani Damad İbrâhim Paşa ismini verdiği külliyeye gelir sağlamak amacıyla inşa edilmiş.

🔸 Ana caddenin iki tarafında konumlanan, önü revaklı toplam seksen iki adet dükkanın bugün sadece külliye tarafında aslı bozulmuş birkaçı varlığını koruyabilmiş.