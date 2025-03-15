Direklerarası’nda Ramazan eğlenceleri

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◼ 1899 yılında, Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haberde Direklerarası şöyle geçmekte:

"Havanın pek müsait olmamasına rağmen bu akşam teravihten sonra Direklerarası'nda büyük bir kalabalık birikmiş 'bin bir ayak bir ayak üstüne' sözünü doğrularcasına bütün çayhaneler dolmuş, Ramazan gecelerinin neşe ve sevinci bütün yüzlere aksetmişti. Çocuklar da tiyatroların önünde toplanmıştı. İnce saz takımları sanatlarını icra etmiş, kimi çok kimi az alkış almıştı."

Ramazan'da Osmanlı saray sofralarını süsleyen tatlı