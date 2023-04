Ramazan şiirleri

🔹 Vav TV'de yayınlanan İbrahim Sadri ile Şiir Vakti programında Ramazan şiirlerinden bahseden şair İbrahim Sadri, Ramazan'ı karşılamak niyetiyle şu dizeleri okudu:

HOŞ GELDİN RAMAZAN

O kadar özlemişiz ki

Her vakti senin gelişine göre söyledik

Sana varmak için saydık günleri, ayları

Sana varmak ve yorgun kalbimizi

Aşınmış ruhumuzu müşfik kullarına bırakabilmek için

Yeniden nefes alıp yürüyebilmek için hayat denilen bu yolda

Birbirimize seni soruyoruz kaç zamandır

Takvim yapraklarını her koparışımızda

Sana biraz daha yaklaşmanın sevinci doluyor kalbimize

Nasıl da özlemişiz gözlerimize, dilimize, bedenimize,

Varlığımıza, evimize, mahallemize, şehrimize, ülkemize,

Dünyamıza, evrenimize hoş geldin on bir ayın sultanı…

İbrahim Sadri

