Ramazan şiirleri

🔹 Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, "Atik Valide'den İnen Sokakta" adlı şiirinde o sokakta gördüklerini samimi üslubu ile mısralara nakşetmiştir.

🔹 Sadri, Yahya Kemal'in Ramazan ile ilgili bu şiirinin hikayesini şöyle anlattı:

"Oruç tutana ne mutlu. Allah kabul etsin elbette. Ama bir de tutmayan demeyelim de tutamayanlar var. Onların hüzünlü türküsünü çok kıymetli bir şair olan Yahya Kemal anlatır dizelerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın 1950'li yıllarda bir Ramazan günü Atik Valide semtinde bir sokağa yolu düşer. Orada gördüklerini, karşılaştıklarını Atik Valide'den inen sokakta bir şiire döker. İftara yakın saatlerde gözlediklerini yazar Yahya Kemal. İftara hazırlanan insanların, yoksul insanların her şeye rağmen oruçtan dolayı kalplerinde yaşattıkları sevinci ve bereketi paylaşır bize bu çok özel şiirinde. Buram buram tutamadığı orucun kederini hissettirir. O nedenle orucu tutabilmek de Mevlamızın bize bahşettiği bir nimettir."

ATİK VALİDE'DEN İNEN SOKAKTA

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,

Kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine, sessizdiler.

Fakat Ramazan mâneviyyeti

Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;

Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,

Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;

Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları

Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.

Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş'esiz.

Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı

Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.

Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;

Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:

"Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;

Mademki böyle duygularım kaldı, çok şükür."

Yahya Kemal Beyatlı