Ramazan bize ne öğretir?

On bir ayın sultanı Ramazan, Müslümanların oruç tuttuğu faziletli bir aydır. Bu mübarek zamanda müminler, ibadetlerini artırma, daha fazla yardımlaşma gayret eder. Hamd vesilesi olan faziletli ayda Müslümanlar, ruhlarını arındırma ve nefsini terbiye etme fırsatı bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur "Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."