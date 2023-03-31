Ramazan bize ne öğretir?

🔸 Bereketin, rahmetin ayı Ramazan, Müslümanlara paylaşmayı, birlik olmayı, hamd etmeyi öğretir. Mübarek Ramazan ile ilgili Yüce Allah (CC) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)" (Bakara suresi 185. ayet).

↪ Tefsiri: Orucun farz kılındığı bildirilmiş, bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmış; yükümlüler, süre ve şekil bakımlarından yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış, güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların bulunduğu haber verilmişti. Bu hazırlık mahiyetindeki açıklamalardan sonra farz kılınan oruç ibadetinin ayrıntılarının bildirilmesine geçilmiştir; birbirini tamamlayan ayetler arasında bir nesih (birinin diğerini hükümsüz kılması) ilişkisi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e indirilmesi Mekke'de Hira mağarasında, miladi 610 yılı Ramazan ayının 27. gününde başlamış ve Allah Teala'nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır. Âyette geçen "Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi"nden maksat onun tamamının değil ilk ayetlerinin indirilmesidir; Bakara suresinin başında olduğu gibi birçok ayette, Kur'an'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yüce Mevla, Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murat edince bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşad aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir.

Allah'ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet