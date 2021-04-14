Ramazan ile ilgili hadisler... Ramazan ayı ve oruç ile ilgili hadisler...

On bir ayın sultanı olan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Peygamber Efendimiz, "Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Ramazan ayının fazileti, mahiyeti, başlangıcının ve sonunun nasıl tespit edileceğine dair Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri vardır. Bu mübarek ayın önemini kavramak amacıyla Peygamber Efendimiz'in Ramazan-ı şerif ayı ile ilgili 40 hadisini sizler için derledik.