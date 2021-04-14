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Ramazan ile ilgili hadisler... Ramazan ayı ve oruç ile ilgili hadisler...

On bir ayın sultanı olan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Peygamber Efendimiz, "Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur. Ramazan ayının fazileti, mahiyeti, başlangıcının ve sonunun nasıl tespit edileceğine dair Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri vardır. Bu mübarek ayın önemini kavramak amacıyla Peygamber Efendimiz'in Ramazan-ı şerif ayı ile ilgili 40 hadisini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 15:59
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📌Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir, demiştir.

(Müslim, Sıyâm, 46)

Ramazan mukabelesi dinlemek için tıklayınız

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📌Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : "Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır," buyurmuştur.

(Müslim)

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📌Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : İnsanlar, iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır, buyurdu.

(Buhârî, Savm, 45; M2554 Müslim, Sıyâm, 48)

🔍 16 kavram ışığında Ramazan

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📌Zeyd b. Sâbit'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

"Biz Resûlullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti, diye sordular. Elli âyet okuyacak kadar, cevabını verdi.

(Buhari, Ezan)

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📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Allah Teâlâ buyurdu ki: "Kullarımdan bana en sevgili olanı, orucunu açmakta acele edendir."

(Tirmizî, Savm, 13)

🔍 Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler

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