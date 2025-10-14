Viyana'da tek başına bir yeniçeri: Çerkes Dayı
Osmanlılar Orta Avrupa'ya erişmek için iki defa Viyana'ya sefer yapmışlardı. Birinci Viyana Seferi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya gücünü göstermesi ve korku salması açısından çok önemliydi. Avusturyalılar surlarda açılan gedikleri hızla kapatsa da bazen Osmanlı askerleri buralardan şehre sızabilmişlerdi. Viyana'ya ayak basan bu efsane askerlerden birisi de bugün Viyana'da bir heykeli olan Çerkes Dayı idi. Çerkes Dayı'nın hikayesini araştırdık.
◾ İslam fetihlerinin en görkemli olduğu dönemlerden birisi de 16. yüzyıl idi. 10. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim'in Mısır ve İran'a yönelik başarılı savaşları sonrasında yönünü Avrupa topraklarına çevirmişti.
◾ Amacı Osmanlı'yı Batı topraklarında büyüyen bir devlet haline getirmekti. Doğu sınırındaki problemler büyük ölçüde halledilmiş ve Osmanlılar planlarını Avrupa'ya doğru yapmışlardı.
◾ Asırlardır Müslümanların yurt kılmaya başladıkları Avrupa, bu yüzyılda Darü'l İslam hâline gelmişti. 16. yüzyılın en güçlü devleti olan Osmanlılar karşısında bir bir kaleler düşüyor, kapılar ardına dek açılıyor, insanlar yüzü mütebessim Müslümanlardan etkilenerek İslam'ı seçiyor, Hace Ahmed Yesevi'nin Maveraünnehir'deki misyonu Avrupa'da dalga dalga yayılıyordu.
◾ Sultan Süleyman güçlü ordusu ile Viyana surları önüne geldiğinde artık Kızıl Elma belliydi: Orta Avrupa'nın kapısı Viyana. Viyana stratejik ve kültürel olarak Avrupa'nın tam ortası olarak kabul ediliyordu. İslam akınları Almanya içlerine varsa da burada tutunmak Viyana'nın fethi ile mümkündü. Üstelik Roma'ya giden yol da Viyana'dan geçmekteydi.
◾ 1529 yılında Avrupa içlerine hareket eden Osmanlı ordusu karşısına çıkacak bir kuvvet bulamıyordu. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Mohaç Meydan Muharebesi'ne benzer bir akıbet yaşamamak için Osmanlı'nın önüne çıkmıyordu.
◾ Öyle ki Osmanlı akıncıları tarihte daha önce görülmemiş ölçüde Alman topraklarına akınlar yapmışlardı. Osmanlılar önlerine kimse çıkmadığı için rahat bir biçimde Viyana önlerine gelmişti.
◾ 27 Eylül tarihinde Otağ-ı Hümayun Viyana önünde kurulmuştu. Dalgalar halinde yükselen ve zamanla durulan İslam akınları zirvesine ulaşmış, Osmanlılar Orta Avrupa'nın kapısına dayanmıştı. Bu, İslam ordusu için büyük bir sevinç olduğu gibi Batılılar için de inanılmaz ölçüde bir korkuya sebep olmuştu.
◾ Budin'de tacını ve tahtını bırakarak kaçan Arşidük Ferdinand'ın akıbetine Viyana'da ağabeyi Şarlken'de uğrayacaktı. Ama gelgelelim ordu bu büyük fetih için tam anlamıyla hazır değildi.
Arşidük Ferdinand kimdir?
1521 - 1564 arasında Avusturya Arşidükalığının arşidüküydü.
◾ 17 gün süren kuşatma Avrupalılar için yıllar sürecek bir korkunun da başlangıcı oldu. Viyana'ya dayanan Osmanlı ordusu uzun yıllar boyunca çocukları korkutmak için kullanılacak bir argüman olacaktı.
◾ Viyana kuşatması ağır hava şartları ve ağır topların getirilmemesi nedeniyle yarıda kaldı. Esasında Sultan Süleyman'ın buradaki amacı Avrupalılara korku salmak, girilemez denilen Viyana'nın surlarını sarsmaktı. Ordu geri döndü ama arkasından tarihten silinmez hikayeler bıraktı.