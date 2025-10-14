Viyana'da tek başına bir yeniçeri: Çerkes Dayı

4 /10













◾ 27 Eylül tarihinde Otağ-ı Hümayun Viyana önünde kurulmuştu. Dalgalar halinde yükselen ve zamanla durulan İslam akınları zirvesine ulaşmış, Osmanlılar Orta Avrupa'nın kapısına dayanmıştı. Bu, İslam ordusu için büyük bir sevinç olduğu gibi Batılılar için de inanılmaz ölçüde bir korkuya sebep olmuştu.

◾ Budin'de tacını ve tahtını bırakarak kaçan Arşidük Ferdinand'ın akıbetine Viyana'da ağabeyi Şarlken'de uğrayacaktı. Ama gelgelelim ordu bu büyük fetih için tam anlamıyla hazır değildi.

Arşidük Ferdinand kimdir?

1521 - 1564 arasında Avusturya Arşidükalığının arşidüküydü.