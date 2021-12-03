Mohaç Meydan Savaşı Tarihi
Mohaç Savaşı, bugünkü Macaristan'da bulunan
Mohaç kentinin güneyinde bir noktada gerçekleşti ama savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında net bir bilgi yoktu. Araştırmalar sonucunda 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın yapıldığı alan geçtiğimiz günlerde tespit edildi. Peki, Mohaç Meydan Savaşı'nda neler yaşandı? Mohaç Meydan Savaşı tarihi hakkında ne biliyoruz? Mohaç Meydan Savaşı alanı nerede?
Giriş Tarihi: 03.12.2021
18:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
19:20
Mohaç Muharebesi'ni tasvir eden bir minyatür (Ârifî Çelebi, Süleymannâme, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 219b)
◾ Mohaç Meydan Savaşı;
Kanuni Sultan Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında, 29 Ağustos 1526'da gerçekleşti ve iki saatte sonuçlandı.
◾ Mohaç Savaşı, bugünkü Macaristan'da bulunan
bir noktada gerçekleşti ama Mohaç kentinin güneyinde savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında bilgi yoktu. Araştırmalar sonucunda yapıldığı alan 29 Ağustos 1526'da gerçekleşen ve iki saat gibi kısa bir sürede sonuçlanan Mohaç Savaşı'nın tespit edildi.
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Mohaç Meydan Savaşı nerede yapıldı?
◾ Savaşın, Mohaç kentine bağlı
yapıldığı düşünülüyordu ama yapılan incelemelerde bu yerin Satorhely bölgesinde 1700'lü yıllarda oluşturulduğu belirlendi.
◾ Savaşın yapıldığı
bugüne kadar hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Bu yüzden savaş alanı ile ilgili son 100 yılda, Mohaç kentinin doğusunda, batısında hatta Hırvatistan'ın bir bölgesinde olduğuna dair 16 teori ortaya atıldı. Földvar bölgesi
◾ Yapılan araştırma sonuçlarına göre Földvar köyünün
civarında olduğu ve jeofizik incelemelerin bölgede Borza-Major bataklığı gösterdiği ortaya çıktı. Orta Çağ'a ait büyük bir yerleşim biriminin izlerini
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bataklığın savaşta da büyük önem taşıdığını yazdı. O zamanki notlara göre de savaş esnasında birçok askerin buradaki derin bataklığa düşerek hayatını kaybettiğine dikkati çekildi. Savaş bitiminde Macarların Tuna'da Macar filosu bulunduğu için Tuna'ya doğru kaçtığı belirtildi. Hem Türk hem de Macar kaynakları bölgedeki
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1630-31'de, Topkapı Sarayı'ndaki Revan ve Bağdat Köşkü'ne benzer bir şekilde Macaristan'da Sultan Dördüncü Murat döneminde yaptırıldı. Söz konusu anıtın yerine, efsaneye göre Mohaç Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin defnedildiği belirtildi. Mohaç Savaşı Anıtı
Endülüs Sözlüğü
Mohaç Meydan Savaşı'nda neler yaşandı?
Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı'nın Avrupa topraklarında kazandığı en önemli zaferlerden biri..
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Macar Krallığı sona erdi, Macar topraklarının parçalanmasının ilk adımı atılmış oldu. Mohaç Meydan Savaşı ile
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Savaşın sebepleri arasında Avrupa'daki siyasî gelişmeler yer aldı.
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Belgrad'ı 927'de (1521) Macarlar'dan alan , Orta Avrupa'ya yönelik olarak başlatacağı yeni askerî harekât için burayı bir üs, ileri karakol şeklinde düşünmüştü. Kanûnî Sultan Süleyman Bir sonraki hedefi Macar Krallığı'ydı.
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Mohaç Meydan Savaşı kiminle yapıldı?
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Avrupa'daki siyasî gelişmeler Macar Krallığı'na yönelik politikalarda önemli değişmelere yol açtı. Osmanlı tehdidi karşısında güçlü müttefikler bulamadı. Macaristan'daki asilzadelerin bir bölümü de II. Layoş'un idaresinden rahatsızdı. Macar Kralı II. Layoş
◾ Gerekli hazırlıkları tamamlayan
yanında vezîriâzam ve aynı zamanda Rumeli beylerbeyi olan İbrâhim Paşa olduğu halde İstanbul'dan Kanûnî Sultan Süleyman, 11 Receb 932'de (23 Nisan 1526) hareket etti.
◾ Sürekli yağan yağmurların yumuşattığı ağır arazi şartları, kabaran dereler ve sellerle boğuşan ordu, güzergâh planını
Semendire (Smederevo) yolu yerine Alacahisar (Kruşevac) yoluna çevirdi.
◾ Morava suyunu geçen padişah Belgrad'a ulaştı ve
Ramazan Bayramı'nı burada geçirdi.
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