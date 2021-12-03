Mohaç Meydan Savaşı Tarihi

◾ Savaşın, Mohaç kentine bağlı Satorhely bölgesinde yapıldığı düşünülüyordu ama yapılan incelemelerde bu yerin 1700'lü yıllarda oluşturulduğu belirlendi.

◾ Savaşın yapıldığı Földvar bölgesi bugüne kadar hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Bu yüzden savaş alanı ile ilgili son 100 yılda, Mohaç kentinin doğusunda, batısında hatta Hırvatistan'ın bir bölgesinde olduğuna dair 16 teori ortaya atıldı.

◾ Yapılan araştırma sonuçlarına göre Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğu ve jeofizik incelemelerin bölgede Orta Çağ'a ait büyük bir yerleşim biriminin izlerini gösterdiği ortaya çıktı.

Osmanlı Ekonomisine Dair Kavramlar