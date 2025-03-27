İslam dininde temizliğin yeri ve önemi

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🔶İslam zamanında sabunlar, sodyum hidroksit, hem sıvı hem de katı halde kimyagerler tarafından üretilirdi. Hatta Cerrahî alanında getirdiği yeniliklerle ünlü Endülüslü tıp âlimi Ez-Zehravi; saç ve cilt bakımı, diş beyazlatma ile diş etin güçlendirme gibi konuları ile ilgilenmiş, bunun üzerine eserler yazmıştır.

🔶 Zehravi'nin kullandığı cerrahi alet ve uygulamalar, bugün modern tıbba öncülük de etmektedir. O, sezaryen ve katarakt ameliyatları için cerrahi cihazlar üretmiş; eserlerinde diş çekimini, gevşemiş dişin sabitleştirilmesini, yerinden oynamış dişlerde ne gibi tedavilerin uygulanabileceğini, kullanılacak aletler hakkında dahi bilgiler vermiştir.