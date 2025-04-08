Pablo Picasso'nun bilinen en ünlü 10 tablosunun hikayesi
Hayatı boyunca pek çok sanatsal dönem yaşayan bir isim, Pablo Picasso. Fransa'da yaşayan İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı Picasso şüphesiz, yaşadığı 20. yüzyılın en entelektüel siması. Yapıtları; mavi, pembe dönem olarak ayrılırken eserlerinde kübizm, neoklasisizm ve gerçeküstücülük işlemesi ile adeta çığır açmıştır. İşte, sizler için Pablo Picasso'nun en çok bilinen 10 tablosunun hikayesini anlattık.
BİLİM VE HAYIRSEVERLİK
◾ Yukarıda gördüğünüz, Pablo Picasso'nun Science And Charity yani "Bilim ve Hayırseverlik" ismini verdiği, 1897 yılında Barselona'da yaptığı bir yağlı boya tablosu. Resimde; yatakta yatan hasta biri ve başında bekleyen iki yakını ve bir çocuk yer almakta. Bu resim, sanatçının zirvede olduğu dönemde yaptığı bir çalışma. Yapıtı günümüzde, Barselona Picasso Müzesi'nde sergileniyor.
◾ Kübizmin öncüsü olarak tanınan Pablo Picasso, modern resmin en önemli isimleri arasında yer alır. 20. yüzyıla ses getiren sanatçı Picasso, hayatı boyunca bir farklı bir çizgide oluşunu eserlerinde göstermeye çalışmıştır.
GÜVERCİN TUTAN ÇOCUK
◾ Child With a Dove yani Güvercin Tutan Çocuk, Picasso'nun 21 yaşında resmettiği bir tuval. Bir yağlı boya tablosu olan bu resimde, beyaz elbiseli bir kızın beyaz bir güvercini tuttuğu görülmekte. Bu, Picasso'nun en tanınan eserlerinden biri bu nedenle kariyerindeki en önemli resimlerden kabul ediliyor. Şimdilerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de sergileniyor.
◾ Picasso resim hayatının ilk döneminde mavi rengi bol bol kullanmış ve bu rengin "gelip geçicilikten uzak" olduğunu söylemiş, bu dönemi böylece "Mavi Dönem" olarak adlandırılmış
GERTRUDE STEIN'IN PORTRESİ
◾ Picasso'nun pembe veyahut gül dönemi, sanatçının 1904 ile 1906 yıllarını kapsayan zaman diliminde verdiği eserleri kapsamakta. Bu dönemin en dikkat çeken eserlerinden biri de Portrait of Gertrude Stein Türkçesi, "Gertrude Stein'ın Portresi"
◾ Sanatçı bu eserinde Amerikalı yazar ve koleksiyoncu Gertrude Stein'in portresini resmetmiştir. Bu resimde Picasso'nun önemli tabloları arasında yer almakta bunun nedeni Picasso'nun Kübizm anlayışına geçişinde bir basamak olarak görülmesidir. Resim günümüzde New York'ta bulunan Metropoitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.
ÇORBA
◾ Picasso'nun 1901-1904 yılları arasında resmettiği resimleri "mavi dönem" olarak adlandırıldığını söylemiştik. Sanatçı, yine bu zamanlarda İspanya ve Paris seyahatlerine çıkıyor. Gittiği yerlerden de etkilenen sanatçı, resimlerinde ana renk olarak maviyi kullanmayı tercih ediyor.
◾ İşte, yukarıda gördüğünüz bu dönemine ait bir eser. Paris'e gittiği dönemde para kazanmış ancak hızlı bir şekilde elindekileri tüketmiş. Açlıkla sınanmış ve bu da çevresinde aynı durumda olan insanları görmesini sağlamıştır. Kısacası biz buna algıda seçicilik diyoruz. İşte, bu da Soup yani "Çorba" isimli eseri. Fakat resimde ilginç olan bir durum var, kız mı çorbayı yaşlı kadına veriyor, yoksa kadın mı çorbayı kıza veriyor? Bu hala muamma...
YAŞLI GİTARİST
◾ Picasso'nun mavi döneminde ana renk olarak maviyi kullansa da bunun yanında, "yeşil, siyah, mor" renklerini de kullanmış. Bunun ana sebebi ise sanatçının istediği kasveti vermeleridir.
◾ Picasso bu eserlerini ortaya çıkarmış fakat o dönemler beklediğinden çok daha az rağbet görmüştür. O da bunun üzerine mavi dönemini, "duygusallıktan başka bir şey değil" şeklinde yorumlamıştır. İşte, sanatçının bu döneminde zirveye oturan eseri şüphesiz The Old Guitarist yani "Yaşlı Gitarist" adlı resmidir. Ressam bu yapıtında "İspanya'nın Barselona şehrindeki bir caddede üstü başı yırtık aynı zamanda gözleri görmeyen yalnızca bir gitarı olan yaşlı bir adamı" resmetmiştir. Günümüzde Şikago Sanat Enstitüsü'nde sergileniyor.