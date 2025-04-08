Pablo Picasso’nun bilinen en ünlü 10 tablosunun hikayesi

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BİLİM VE HAYIRSEVERLİK

◾ Yukarıda gördüğünüz, Pablo Picasso'nun Science And Charity yani "Bilim ve Hayırseverlik" ismini verdiği, 1897 yılında Barselona'da yaptığı bir yağlı boya tablosu. Resimde; yatakta yatan hasta biri ve başında bekleyen iki yakını ve bir çocuk yer almakta. Bu resim, sanatçının zirvede olduğu dönemde yaptığı bir çalışma. Yapıtı günümüzde, Barselona Picasso Müzesi'nde sergileniyor.

◾ Kübizmin öncüsü olarak tanınan Pablo Picasso, modern resmin en önemli isimleri arasında yer alır. 20. yüzyıla ses getiren sanatçı Picasso, hayatı boyunca bir farklı bir çizgide oluşunu eserlerinde göstermeye çalışmıştır.

Renklerin ressamı: Vincent Van Gogh