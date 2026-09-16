Ölme Hakkımız Var Mı?

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"Aslında ötenazi yeni bir kavram gibi görünse de tarihte buna dair çok fazla uygulamalar var. İlginçtir mesela Roma döneminde komşuların görüşlerini alarak şekli bozuk olan çocukların ötenaziye benzer şekilde, yani baldıran zehri verilerek, öldürüldüğüne dair bilgiler var. Veya Eskimoların yaşlıları buzullara terk ettiği, ölüme terk ettiğine dair bilgiler var. Bunlar aslında primitif ötenazi örnekleri de diyebiliriz her ne kadar ötenazi ismiyle anılmasalar da. Bu anlamda baktığımızda aslında çok kadim bir mesele ötenazi, yani hayatla mematla alakalı bir mesele; o yüzden insanlık tarihi kadar da eski bir mesele."

Doç. Dr. Tuba Erkoç Baydar