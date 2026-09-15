Türk - Japon dostluğunun simgesi: Ertuğrul Fırkateyni

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TÜRK - JAPON DOSTLUĞU

◾ Tam 130 yıl önce 15 Eylül 1890'da Japonya'da, Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı olay tarihimizdeki en büyük deniz felaketlerinden biri. Aynı zamanda bu facia, Türk-Japon dostluğunu başlatmıştır.

◾ Japonlar, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD ve Avrupa'nın baskısıyla karşılaşınca bu durumdan çıkış yolları aramaya başlar. 1871'de Fukuçi Geniçiro'yu Türkiye'nin durumunu tespit ettirmek üzere gönderirler.

◾ 1875'te Dışişleri Bakanı Munenori Başbakan Sanetomi'ye şu ifadelerde bulunmuştur:

"Türkler gayri Hristiyan Batı milleti olarak Avrupalılar ile diplomatik ilişkilerde bulunuyorlar. Bu bakımdan Japonlara benziyorlar. Biz de onlardan çok şeyler öğrenebiliriz. Dolayısıyla onlar ile diplomatik ilişkileri açarsak bizim için faydalı olacak"

↪ Bu konuşmadan sonra İngiltere'deki Japon ve Türk elçileri arasında bir görüşmeler gerçekleşir.