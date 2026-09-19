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En farklı evler

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2026 09:39

İnsanoğlu uzun bir zamandır barınma hususunda farklı yollar geliştiriyor. Tabiat ile başlayan bu yolculuk zamanla doğa üzerinde tahakküm kurmaya dek uzandı. Lakin coğrafyayı kucaklayarak ona uygun şekilde pek çok güzel mimari eser de inşa edildi. Sizler için dünyadaki en farklı, en sıra dışı evleri araştırdık.

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📌 İklimsel açıdan en zorlu coğrafyalardan olan İzlanda, diğer alanlarda olduğu gibi yerleşim sahasında da kendine has bir gelenek oluşturdu.

📌 Torf evler olarak bilinen evler öncelikle bir taş temel üzerine inşa ediliyor. Sonrasında ise torf adı verilen besleyici toprak ile ahşap iskelet evin ön kısmı hariç kaplanıyor.

İzlanda'da çekilmiş nefes kesen fotoğraflar

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📌 İzlanda genelinde inşa edilen ve ortaya kartpostallık görüntüler çıkaran bu evlerin yapı maddesi olan torf, su tutma ve havalandırma yönünden oldukça yüksek.

📌 Bu durum eldeki malzeme ile çetin hava koşullarına dayanıklı, aynı zamanda doğayla iç içe, daha önce görülmemiş güzellikte evleri ortaya çıkardı.

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📌 Evlerin en geçicisi, bize dünya hayatını hatırlatan iglolar kutup dairelerinde rastlanan mimari eserlerdir. Bu geçici evleri köpekli kızaklarından tanıdığımız Eskimolar inşa ettiler.

📌 Dünya üzerinde en büyük buz kütlelerinin olduğu coğrafyada sıradışı bir doğadan ilham alınarak inşa edilen igloların mimarları aslında "İnuit" olarak bilinir.

Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

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📌 İgloların ortaya çıkışı aslında bir geçici göç kaynaklıdır. Avlanmak için sene içinde muhtelif yerlere göç etmek zorunda kalan Eskimolar, gittikleri yerlere hızlıca evleri igloları inşa ettiler.

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📌 Eski çağlardan bu yana insanlar su etrafına yerleşim kurmuşlardır. Tarihin en güzel şehir yerleşimlerinden birisi de Akdeniz'in etrafına kurulmuştur.

📌 Akdeniz havzasında inşa edilen evler beyaz ve mavi tonlarının hakim olduğu yapılardır. Renkler bir kültürü ve yaşam düzenini de yansıtmaları açısından mühimdir.

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