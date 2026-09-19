En farklı evler

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📌 İklimsel açıdan en zorlu coğrafyalardan olan İzlanda, diğer alanlarda olduğu gibi yerleşim sahasında da kendine has bir gelenek oluşturdu.

📌 Torf evler olarak bilinen evler öncelikle bir taş temel üzerine inşa ediliyor. Sonrasında ise torf adı verilen besleyici toprak ile ahşap iskelet evin ön kısmı hariç kaplanıyor.

İzlanda'da çekilmiş nefes kesen fotoğraflar