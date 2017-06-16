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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Giriş Tarihi: 16.06.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:17
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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Dünya üzerinde hiçbir ülkeye ait olmayan toprak parçası var mı?

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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Evet, böyle iki yer mevcut.

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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Birincisi batı Antartika'daki Marie Byrd Land'dir. O kadar uzaktır ki hiçbir devlet oraya sahiplenmiyor.

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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Yüzölçümü olarak İran ya da Moğolistan'dan daha büyük. Fakat yaşama o kadar elverişsiz ki, bölgedeki tek kalıcı üs ABD'ye ait.

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Dünyanın bir ucunda az bilinen yerler

Marie Byrd Land, ismini orayı keşfeden Tuğamiral Richard E. Byrd'ün karısından almıştır.

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