Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat
Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat
Kız öğretmen okulları, Tanzimat devrinde kızlara ait mekteplerin faaliyete geçmesi üzerine kadın öğretmen yetiştirmek için açılmıştı.1870 yılında Osmanlı Devleti'nde açılan bu okullara 'Darülmuallimat' adı verildi. Peki, kız öğretmen okullarının açılma sebebi neydi? Bu kurumlar, dönemin eğitimcileri ve aydınları tarafından hangi noktalarda eleştirildi? İmparatorluk topraklarındaki ilk açılan Darülmuallimat hangisiydi, zamanla ne tür değişimlere uğradı? İşte ilk kadın öğretmenlerin yetiştirildiği Darülmuallimatlar...
Giriş Tarihi: 14.03.2020
15:18
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
10:50
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TANZİMAT'TAN SONRA KIZ ÖĞRETMEN OKULLARININ AÇILMASI GÜNDEME GELDİ