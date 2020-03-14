Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat

Osmanlı Devleti'nde kızların eğitim görebildiği tek okulun sıbyan mektepleri olduğu bilinmektedir. Ancak eğitim almak isteyen idareci ve zengin ailelerin kızları için evlerinde özel dersler verilebilmiştir.

💠 Tanzimat Dönemi ile beraber Avrupa'nın etkisiyle kızlar için rüşdiye derecesinde okullar ve bu okullarda görev yapmak amacıyla da kız öğretmen okullarının açılması gündeme gelmiştir.