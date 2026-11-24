Osmanlı’da kadın öğretmen yetiştiren kurum: Darülmuallimat

1 /13 TANZİMAT'TAN SONRA KIZ ÖĞRETMEN OKULLARININ AÇILMASI GÜNDEME GELDİ















Osmanlı Devleti'nde kızların eğitim görebildiği tek okulun sıbyan mektepleri olduğu bilinmektedir. Ancak eğitim almak isteyen idareci ve zengin ailelerin kızları için evlerinde özel dersler verilebilmiştir.

💠 Tanzimat Dönemi ile beraber Avrupa'nın etkisiyle kızlar için rüşdiye derecesinde okullar ve bu okullarda görev yapmak amacıyla da kız öğretmen okullarının açılması gündeme gelmiştir.

🔍 İslam dünyasında iz bırakan âlim kadınlar