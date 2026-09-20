Hasan el Benna'nın son rüyası

Hazreti Yusuf aleyhisselam rüyalarla ve rüya ilmiyle iştihar etmiştir. Geçen asırda da Hasan el Benna rüyalarla taltif edilen İslami şahsiyetler zümresindendir. Sıklıkla rüya görür ve rüyaları vakıaya mutabık çıkar. Son rüyası Mısır'da tartışma konusu olmuştur. Sisi'nin danışmanlarından ve bilahare vakıflar bakanı olan Üsame el Ezheri, Hasan el Benna'nın son rüyasının tabirinde hak ve insaftan sapmıştır.

Rüyayı hatıratında Nasır döneminde vakıflar bakanı olan Ahmet Hasan el Bakuri nakletmiştir. Hasan el Bakuri, Hasan el Benna'nın yerine aday gösterilen isimlerden birisidir. Lakin Hür Subaylar darbesinden sonra ana cemaatiyle yani İhvan ile bağları kopmuş ve yollarını ayırmıştır. Bakan olma karşılığında saf değiştirir.

Hasan el Benna rüyasında hayatının son sahnesini görür. Ahmet Hasan El Bakuri Hatıratının 97'nci sayfasında bu rüyayı işler. Hasan el Benna şehadetinin sadece birkaç gün evvelinde bu rüyayı görür ve Bakuri'ye de aktarır. Bakuri, buluşmalarında Hasan el Benna'ya hitaben 'emrindeyim, emret, yapayım!' der. Hasan el Benna ise şöyle karşılık verir: Yakında gözlerden kaybolacağım (ahtefi). Hayattan çekileceğim. Şöyle der: Hissettiklerime nazaran ben yakında hayattan çekileceğim ve bu makamımda olmayacağım. Bakuri bu sözlere bir anlam veremez. Hasan el Benna devam eder: Ben sık rüya görürüm. Rüyalarım da genellikle çıkar. Rüyamda Peygamberimizi gördüm. Devesine binmişti. Yanında Hazreti Ebubekir vardı. Ben ise deveyi yularından tutmuş çekiyordum. Birden yular koptu ve elimden düştü. Yuları bilmediğim ve tanımadığım birisi aldı.

Rüyanın basitçe tabiri şu olmalı: Hazreti Ebubekir'in de bulunduğu deveyi çekerken yuların kopması hilafet yolunda özlediği ve beklediği makama erişemeyeceği anlamındadır. Rüyaya göre hilafeti yeniden kurmak, ihya etmek Hasan el Benna'ya müyesser olmayacaktır. Hilafet makamına onun tanımadığı birisi geçecektir. Teli olarak buradan hilafetin bir şekilde yenileneceğini de öğreniyoruz. Rüyadan evvel son hac dönüşü sonrasında Hasan el Benna yöntemini gözden geçirme kararı alıyor. Kitleleri arkasına takmak yerine insan yetiştirmeyi esas alan bir modele ve yönteme yönelmek ister. Fakat olayların hızına yetişemiyor. Gözden geçirmenin önünü şehadeti kesiyor. Hasan el Benna avukat damadının da hazır bulunduğu başka bir kapalı ortamda 'ben yakında aranızdan ayrılacağım, belki bu son görüşmemiz olabilir' diye hissettiklerini paylaşıyor. Meclistekiler göz yaşlarına hakim olamazlar. Ayrılık vakti gelip çatmıştır. Orada meclistekilere aynı rüyaya aynı gece üç defa peşi peşine gördüğünü anlatıyor. Yular elimden kayınca misyonumun tamamlandığını anladım diyor. Vekil olan Hasan Bakuri'ye benden sonra yerime sen bak, cemaati çekip çevir' diye talimat veriyor. Hasan Bakuri ise Nasır döneminde vakıflar bakanı oluyor. İhvan ile Darbe/Devrim ayrışmasında Nasır'ın yanına geçiyor. Sisi'nin eski danışmanı Üsame Ezheri ise rüyayı Peygamberle Hasan el Benna arasında bağ kopuyor şeklinde garazkar bir biçimde yorumluyor. Yoldan çıktıklarını ve sünnetten koptuklarını savunuyor. Elbette Üsame Ezher'i rüyayı tahrif ediyor ve rüya üzerinden Hasan el Benna'ya ilişmek istiyor.

Peki, rüyayı nasıl doğru yorumlamalı? Rüyada Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamberin siyasi yönünü ve bu anlamda hilafeti temsil ediyor. Münhasıran Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir'in görülmesi rüyanın başka şekilde tabir ve teviline imkan bırakmıyor. Yorumunu tahdit ediyor yani sınırlandırıyor. O da diyanetle değil hilafetle bağın kopmasıdır. Hazreti peygamber çok yönlüdür ve onunla iman bağının veya İslam bağının kopması söz konusu olamaz. Lakin siyasi sistem olarak hilafet bağının Hazreti Ebubekir üzerinden kopması yoruma uygundur.

Üsame Ezheri'nin Hasan el Benna'nın bu yolla imanına ta'n etmesi elbette garazkar bir tutumdur. Bununla Efendimize değil efendilerine hizmeti esas almıştır.

Mustafa Özcan

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