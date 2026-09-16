Karmatilerin son halkası

Şia içinde Ehl-i sünnet'e en yakın olan bölük Zeydilerdir. Zeydiler içinde ise Ehl-i sünnet'e en uzak tabaka veya fırka Husilerin bağlı bulunduğu Carudiye koludur.

Kimi Zeydiler Yemen'de dağlık bölgelerden inerek Şafii mezhebine geçmişlerdir. Bu zorlama olmadan kendi istekleriyle ve hadis literatürüne aşinalık kesbetmeleriyle olmuştur. Bir dönem İran içlerinde de Zeydi cepleri vardı. Lakin Şah İsmail bu cepleri yok etmiştir. Sünniler gibi Zeydileri de baskı ve katliamlarla eritmiştir. Kimi değerlendirmelere göre Yemen'deki Husilerin en azından bir kısmı İran'daki baskı döneminde Yemen'e göç etmiştir. Yemenli Zeydilerin bir kısmı Pers asıllıdır. (https://x.com/ nimses1010/ status/ 2099665633008832821) Bununla birlikte 16'ncı yüzyılda Osmanlılara karşı Safevi ve Portekizlilerle işbirliğine gitmişlerdir. Halid Vessabi adlı Yemenli akademisyen Şii fraksiyonlar arasında en çetininin Husiler olduğuna parmak basmaktadır. Kendilerini Humeyni devrimine adapte etmişler ve velayet-i fakih anlayışına muvazi ve paralel yakın bir anlayışı hayata geçirmişlerdir. Buna göre Husi veya Carudi (Zeydi) imamlara mutlak itaat dini bir kural. Alem doktrini velayet-i fakihle eşanlamlı bir kavramdır. Müteradif olarak kullanılmaktadır. İran'ın gücü bölgesel ve küresel vükelasından veya vekillerinden gelmektedir. Lübnanlı Ali el Emini'nin ifade ettiği gibi Hizbullah'ın silahları dışa değil içe yöneliktir. Husilerin silahları da öyle. Nitekim Suudi Arabistan hariç herkesin Babu'l Mendep su yolunu kullanabileceğini öngörüyor. Bu Saddam'ın yıkılması aşamasında petrolü sebil etmesine benziyor! İhvan ile görüşmeyen ABD onlarla görüşüyor. İslam dünyasındaki rejimlerin silahları nasıl içeriye ve halka yönelikse İran'ın vekillerinin silahları da sadece Sünni halka yöneliktir.

Şimdi Husi saldırılarından sonra bölgede bir çekişme hali yaşanıyor. Edy Cohen gibiler Suudi Arabistan'ı Tevrat'ın komutası ve koruması altına çağırıyorlar. Bu takdirde onlara Nuhiler statüsü uygulanabilir ve bu takdirde selamete erebilirlermiş! Sizi ancak biz kurtarabiliriz mesajı veriyor. Belki de bu sonucu elde etmek için Husileri Suudi Arabistan üzerine sürdüler. Yine Türkiye-Pakistan hattından ve ikilisinden uzak durun mesajı veriyor. Mısırlı Kıpti Mecdi Halil de Suudi Arabistan'ı ancak ABD ve İsrail'in koruyabileceğini söylüyor ve trene binmeye çağırıyor. Ahmet Uysal'ın dediği gibi İran da Suudi Arabistan'ı iradesine teslim olmaya çağırıyor. Bu arada Mekke ittifakı ile de bu şekilde mücadele ediyorlar. Yine Edy Cohen vaktiyle Trump'ın Suudi Arabistan'ı İran'la savaşta yanlarında cepheye çağırdığını ama Muhammed Bin Selman'ın 'bu savaş bizim savaşımız değil' dediğini hatırlatıyor. Demek ki şimdi ödeşme zamanı. BAE de Husi saldırıları üzerinden Riyad'dan rövanşını alıyor. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed'in oğlu Tahran'a giderken Muhammed Bin Selman da Kahire''ye gitti. Edy Cohen Kahire'de Mossad ile koordinasyon görüşmeleri yapılacağını söylüyor. Elbette bu sözler yönlendirme veya algı operasyonu. Muhammed Bin Selman Sisi ile bu meseleyi ele alacaktır. Mısırlı Kıpti analizci Mecdi Halil de Türkiye'nin bu konuda devreye girmesinin doğru olmadığını zira hegemonyacı bir ülke olduğunu ve kargaşa zeminini artıracağını söylüyor. En münasip seçeneğin ABD-İsrail yardımı olduğunu söylüyor. Lakin Vance ve Trump Husileri de dinliyor. Husiler Asir, Cizan ve Necran bölgelerinde hak iddia ediyor ve 2000 yılında varılan sınır zaptını da tanımıyor. Suudi Arabistan aleyhine genişlemeye çalıştığı su götürmez bir gerçektir. Resmen altını oyuyor.

Birçokları gibi Kıpti analizci Mecdi Halil de bir yerde doğru söylüyor. Husiler Karmatilerin ancak çağdaş bir versiyonu olabilirler. Haricilik gibi Karmatilik de zaman zaman hortlayan ve bazı asırlarda nükseden bir akım. Diriliyor: Bu defa da öyle oldu. İran 1979 yılında pandoranın kutusunu açtı ve şer bütün bölgeye yayıldı. Kabe'yi basan Karmatiler, Hacerü'l Esved'i kaçırmışlar ve 13 yıl boyunca yanlarında saklamışlardı. Şimdi içimizde onları dinleyen ve medet umanlar var. Hem de saldırganlar. Babu'l Mendep'i Suudi Arabistan hariç herkese peşkeş çekiyorlar. Hamaney'i Muhammed Bin Selman mı öldürdü? İsrail ve ABD'ye serbest. Husilerden jest! Eskiden gövde gösterisi için İsrail bandıralı gemilere el koyarlardı. Şimdi patron olunca uslandılar. Taç giyen baş uslanırmış.

Mustafa Özcan

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