Taş çağına dönme sırası İsrail’de

ABD ile İsrail dünyanın kabadayısı gibi davranıyor. Böyle yaparak dünyanın nefretini kazanıyorlar. Amerikalı yetkililer İkinci Dünya Savaşı'ndan beri çeşitli ülkeleri tehdit ederek, onları taş çağına döndürmekten bahsediyorlar. Bunlardan birisi de vaktiyle ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Richard Armitage'ın Pakistan'ı taş çağına döndürmekten bahsetmesidir. Boyundan büyük laflar etmiştir. Japonya'ya karşı kullandıkları nükleer silahların gölgesinde ve kötü şöhretiyle dünyaya gözdağı veriyorlar. Bu tarihi hadiseyi dünyanın gözünü korkutmak için gözdağı olarak kullanıyor veya hatırlatıyorlar. Suçlarına tüy dikiyorlar. Amerikalılar zaman zaman bu tür küstahlıklara başvuruyor. Lakin köprülerin altından çok sular aktı. Dünya eski dünya değil. Şimdi Pakistan en azından caydırıcılık anlamında daha güçlü.

Trump da İran'ı taş çağına postalamakla veya göndermekle tehdit etmiştir. Trump, 2026 yılının Nisan ayında (4 Nisan) yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer programını ve askeri gücünü tamamen ortadan kaldırma amacıyla ülkeyi "Taş Devri'ne döndürme" tehdidinde bulunmuştur. Temmuz 2026'ya gelindiğinde ise Trump, düzenlenen hava operasyonlarının ardından "İran'ı dört ayda Taş Devri'ne döndürdüklerini" iddia etmiştir.

Şimdi tehdit sırası İsrail'e gelmiş görünüyor. Trump İran medeniyetini yerle bir edeceklerini de söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, İran'ın İsrail'e saldırması halinde enerji tesisleri dahil ülkenin tüm altyapısının hedef alınacağını söyledi. Tahran yönetimini açık şekilde tehdit eden Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji tesisleri dahil İran'ın tüm altyapısını hedef alacak. İran'ı taş devrine ve karanlığa geri göndereceğiz." ifadelerini kullandı. İsrail basınına göre, Katz, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran'ın içinde bulunduğu ekonomik baskı sebebiyle Tahran yönetiminin "çılgınca ve umutsuzca adımlar" atabileceğine dair işaretler gördüklerini öne sürdü. İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Tel Aviv'in tüm kayıtlardan azade ve kısıtlamalardan muaf olacağını iddia eden Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji dahil İran'ın tüm altyapısını çökertecek. İran'ı taş devrine ve karanlığına gömecek." ifadelerini kullandı.

Belli ki İsrail saldırılarını yoğunlaştırarak daha fazla caydırıcılık iktisap etmek istiyor. Trump da tehditlerinin dozunu artırıyor. ABD İran tümseğine veya bataklığına saplandı kaldı. Bu da Trump'ı hırçın kılıyor. Kim kimi taş çağına geri göndereceği bilinmez. En azından bunun sırayla olabileceği varsayılabilir.

İsra Suresi Beni İsrail Suresi olarak da anılmaktadır. 17'inci surenin 7'inci ayetinde ve 'liyütebbiru ma alev tetbira' ifadesi yer almaktadır. Bu ifade İsrail'in sonuna ve taş devrine döndürüleceğine gönderme yapıyor. Bu tür bağlantılar için 'El cezau min cinsi'l amel.'derler. Ceza işin türüne göredir.

Kur'an ifadesiyle cezaen vifaka. Mutabık ceza! Kur'an'ı Kerim'de başka sure ve ayetlerde 'tetbir' ifadesi ile, yerle bir edilen kavimlerden ve belde ve diyarlardan bahsediliyor. Onlar geride kaldı. İleride sadece İsrail ile ilgili ifadeler kaldı. İsrail'in taş çağına geri dönmesi Müslümanların İkinci Kez Mescid'e (Aksa) girmeleri sırasında gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Müslümanlar İsrail tarafından kurulan bütün yükseltileri alaşağı edecekler ve meş'um izlerini sileceklerdir. Hazreti İsa'nın dediği gibi kılıç çeken kılıçla ölür. Taş çağı tasarlayanlar taş çağı modeliyle yok olurlar. Katz'ın kullandığı ifadeler buna müstehak olduklarını ortaya koymaktadır. En doğrusunu Allah bilir.

Mustafa Özcan

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