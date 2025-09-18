Bugün
Bir Kırgızistan efsanesi: Selvi Boylum Al Yazmalım

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 12:23

Türk dünyasının sevilen ismi Cengiz Aytmatov, bilhassa Kırgız halkının sesi olmuştur. Her eserinde halkının sıkıntılarını dile getirmiş, kriz anlarında yaşadığı büyük acıları eserlerinde çoktan klasikleşmiş hikâyelerle anlatmıştır. İşte, bu eserlerinden biri de "Selvi Boylum Al Yazmalım." Ülkemizde de filme uyarlanan bu güzide kitaptan sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Büyüklerin de çocuklaştıkları zamanlar çoktur…

Cengiz Aytmatov

Yaşamak için önce ekmek parası kazanmak gerekiyordu.

Cengiz Aytmatov

Başı derde girenin bir söylediğinin ardında on tane söylemediği vardır.

Cengiz Aytmatov

At aynı ize binlerce kere basarmış.

Cengiz Aytmatov

Ya insanın yaratılışından ya da ben böyleyim; hep bir şeylerin eksikliğini duyuyorum.

Cengiz Aytmatov

