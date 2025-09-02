Nurettin Topçu’dan Ahlak Nizamı

3 /20













Bir Anadolu çocuğu uzviyetiyle otuz veya kırk yaşında olsa bile, kafasıyla dokuz yüz yaşındadır. Çünkü tarih, oluşturduğu müesseselerle kendi yaşamış olduğu hadiselerin ruh ve mânasını bize miras bırakmıştır.