Nurettin Topçu’dan Ahlak Nizamı
Yayınlanma Tarihi: 02.09.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:07
Nurettin Topçu, fikir coğrafyamızın önemli mütefekkirlerinden biridir. O toplumda yaşanan yozlaşmaları ve bu manada bulduğu çözüm ve önerilerini eserlerinde bir araya getirmiştir. "Ahlak Nizamı" adlı kitabı da yine tam bu mevzu ile ilgilidir. Ahlaki yozlaşmayı anlattığı köşe yazılarının derlenerek oluşturulmuş eşsiz bir eserdir. Topçu, kitabın belli noktalarında toplumu tehdit eden unsurlardan da bahsetmiştir. Önemli sosyolojik tespitleri içeren bu eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.
1/20
🔸
Batan bir dünya nizâmının enkazı üzerindeyiz.
NURETTİN TOPÇU
5/20
🔸
Şarklı, asırlık meskenetinin, iradesizliğin mukallidi, Garpçı ise yabancı ruhların iradesiz, şahsiyetsiz esiridir.
NURETTİN TOPÇU