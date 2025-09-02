Nurettin Topçu’dan Ahlak Nizamı

Bugün
Nurettin Topçu, fikir coğrafyamızın önemli mütefekkirlerinden biridir. O toplumda yaşanan yozlaşmaları ve bu manada bulduğu çözüm ve önerilerini eserlerinde bir araya getirmiştir. "Ahlak Nizamı" adlı kitabı da yine tam bu mevzu ile ilgilidir. Ahlaki yozlaşmayı anlattığı köşe yazılarının derlenerek oluşturulmuş eşsiz bir eserdir. Topçu, kitabın belli noktalarında toplumu tehdit eden unsurlardan da bahsetmiştir. Önemli sosyolojik tespitleri içeren bu eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Batan bir dünya nizâmının enkazı üzerindeyiz.

Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"

Aynı insanın çok kere sistemli fenalıklar yaptığı halde, bazen iyilikler yaparak iyi ve faziletli sayılabileceğine inandık.

Bir Anadolu çocuğu uzviyetiyle otuz veya kırk yaşında olsa bile, kafasıyla dokuz yüz yaşındadır. Çünkü tarih, oluşturduğu müesseselerle kendi yaşamış olduğu hadiselerin ruh ve mânasını bize miras bırakmıştır.

Mülk artık bir hak değil, bir kuvvetten ibarettir.

Şarklı, asırlık meskenetinin, iradesizliğin mukallidi, Garpçı ise yabancı ruhların iradesiz, şahsiyetsiz esiridir.

