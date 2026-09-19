Lahor’da Türk bahçesi: Şalimar

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➤ Babürlüler, Hindistan ve çevresinde 350 yıla yakın hüküm süren Babür Şah'ın kurduğu bir Türk hanedanlığıdır. Fars kültüründen yoğun şekilde etkilenen ve anadili Çağatay Türkçesi olan bu devlet, 1858 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.

➤ 1526'da tarih sahnesine çıkan Babürler, Hindistan ve Pakistan coğrafyasında uzun süre adından bahsettirir. Evrengzîb devrinde en geniş sınırlarına ulaşır ve bölgede oldukça etkileyici eserler bırakır.