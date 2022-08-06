Babür dönemi mirası Badşahi (Padişah) Camii
Babür döneminden insanlığa miras, göz kamaştırıcı mimarisi ve binlerce kişiyi ağırlayabilecek büyüklüğü ile görenleri hayran bırakan Badşahi Camii, Pakistan'ın Lahor kentinde yer alıyor. Pakistan'ın ve Güney Asya'nın en büyük üçüncü camisi olma özelliğini de taşıyan şaheser hemen yanı başında Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in kabrini barındırıyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2022
14:43
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
15:34
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Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bulunan Badşahi Camii, Babürlüler döneminden kalma bir dir. Güney Asya'nın en büyük üçüncü camisi olma özelliğini de taşıyan cami, Lahor Kalesi'nin batısında, 'cuma camisi' Suriçi olarak tabir edilen Eski Lahor'un bitişiğinde yer alır ve biri olarak kabul edilir. kentin en eski şaheserlerinden
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Badşahi Camii, 1671-1673 yılları arasında sadece iki yıllık bir süre içerisinde yaptırılır ve 1673'ten 1986'da İslamabad'daki Babür İmparatoru Evrenzib tarafından Faysal Camisi inşa edilene kadar 313 yıl boyunca dünyanın en büyük camisi unvanına sahip olur.
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Şah Evrenzib, 1658-1707 yılları arasında hükümdarlığı esnasında birkaç önemli mimari abide inşa ettirir. Evrenzib'in yaptırdığı Badşahi Camii, mermer kakma ve ile süslenmiş dış cephesi ile oyulmuş kırmızı kumtaşı Babür mimarisinin önemli bir örneğidir.
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olarak tabir edilen eser, günümüzde Padişah Camii Pakistan'daki üçüncü en büyük cami unvanına sahiptir. Lahor'un geleneksel dokusunu renklendiren cami, halen kırmızı rengi ile Pakistan'ın önemli dini ve tarihi eserlerinden biri olarak kabul edilir.
Hindistan'daki Türk İmparatorluğu Babürlüler hakkında az bilinenler
🔸 İnşası Babür İmparatorluğun'un
gerileme döneminin sonlarına denk gelmesine rağmen; güzelliği, zarafeti ve büyüklüğüyle Lahor'daki diğer eserleri geride bırakır. eşsiz mimarisi ile
🔸 Büyük ihtişama sahip caminin girişi, dikdörtgen şeklindeki Huzuri Bağ tarafındadır. Caminin doğu cephesi, Lahor Kalesi'nin meşhur Alemgiri Kapısı'na bakarken, temel kütlesi Lahor'un asli on üç kapısından biri olan Roşnai (Aydınlık) Kapısı'nın yanında bulunur.
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Badşahi Camii'nin yeri ve önemi
🔸 Altıncı Babür imparatoru Evrengzib, inşa ettireceği yeni imparatorluk camisine yer olarak
seçer. Lahor'u Evrenzib, kendinden önceki imparatorların aksine, büyük bir sanat ve mimari hayranı değildir.
🔸 Saltanatı boyunca
Babür İmparatorluğu'na üç milyon kilometrekareden fazla toprak kazandıran Evrengzib, ilk olarak askeri fetihlere odaklanır.
🔸 Evrenzib Badşahi Cami'ni 1671 yılında inşa ettirir. Bu ihtişamlı eseri
yürüttüğü Güney Hindistan'da askeri seferlerin anısına yaptırır. Caminin önemini vurgulamak amacıyla yapı, Evrenzib tarafından Lahor Kalesi ve Alamgiri Kapısı'nın tam karşısına kondurulur.
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Caminin tarihi serüvende karşılaştıkları
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Badşahi Camii tarihi serüvende birbirinden farklı pek çok devletin maruz kalır. 7 Temmuz 1799'da Sih İmparatorluğu'nun hükümdarı çeşitli muamelelerine Rancit Singh ordusu ile şehre girer ve Lahor'un kontrolünü ele geçirir. Şehrin fethinden sonra bu büyük mabetin avlusu ordunun atları için ahıra; avluyu çevreleyen küçük ders odaları ise kışla ve teçhizat deposuna çevrilir.
🔸 1818 yılında Huzuri Bağ'da,
camiye bakan ve Huzuri Bağ Beradari olarak bilinen inşa edilir. Rancit Singh bu yapıyı resmi kraliyet mahkemesi olarak kullanır. mermer bir yapı
Bilgi notu: İngiliz araştırmacı William Moorcroft 1820'de Lahor'u ziyaret ettiğinde, caminin sipahi piyadeleri için bir talimgah olarak kullanıldığını kaydeder.
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