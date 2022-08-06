Babür dönemi mirası Badşahi (Padişah) Camii

🔸 Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bulunan Badşahi Camii, Babürlüler döneminden kalma bir 'cuma camisi'dir. Güney Asya'nın en büyük üçüncü camisi olma özelliğini de taşıyan cami, Lahor Kalesi'nin batısında, Suriçi olarak tabir edilen Eski Lahor'un bitişiğinde yer alır ve kentin en eski şaheserlerinden biri olarak kabul edilir.

🔸 Badşahi Camii, 1671-1673 yılları arasında sadece iki yıllık bir süre içerisinde Babür İmparatoru Evrenzib tarafından yaptırılır ve 1673'ten 1986'da İslamabad'daki Faysal Camisi inşa edilene kadar 313 yıl boyunca dünyanın en büyük camisi unvanına sahip olur.