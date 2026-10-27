Kalplere Şifa Hakikatler

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◼ "Öyle ise, şu iki mertebeden birinde bulunmaktayız: Ya Allah katında affedilen ve günahlarından geçilenlerdeniz. Dolayısıyla her gün, gece ve gündüz yenilendiği gibi, yeni günahlar işleriz. Bu iş, hesap günü Allah'ın huzurunda, birçok soru ve anlatılmaz meşakkatlerle geçen "makam"da durma süresince devam eder. Ya da düşmanlık edilen ve gazaplananlardanız. Dolayısıyla her gün azabımızı artırıp katlayan ve bizi zillet ve aşağılık bir mertebeye sürükleyen yeni günahlar işleriz."

Hâris el-Muhâsibî