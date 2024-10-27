Hükümdar bir bilim insanı: Uluğ Bey

🔹 Uluğ Bey çok iyi bir eğitim hayatına sahipti. 1394-1405 yılları arasında sarayda dini ilimler, mantık, matematik, astronomi gibi alanlara dair önemli hocalardan dersler alarak büyüdü.

Maveraünnehir neresidir?

Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan bölgenin ismidir.

🔹 Bu durum onun bir devlet adamında ziyade bilim adamı olarak yetişmesine imkan sağlayacaktı. Henüz 16 yaşında babası Şahruh'un isteği ile Maveraünnehir bölgesinin yönetimini üstlenen Uluğ Bey, Semerkant şehrini bilimsel bir merkez haline getirdi.

Şahruh kimdir?

Timur İmparatorluğun üçüncü hükümdarı olan Şahruh, Timur'un oğlu ve Uluğ Bey'in babasıdır. İktidarı süresince Azerbaycan'a üç büyük sefer gerçekleştirmiştir.

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