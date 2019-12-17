Müslüman bilim adamları ve buluşları
Bütün dünyayı etkileyen Müslüman âlimler, bilime çok büyük katkılar sağladı. Batı'nın kendi icadı olarak aksettirdiği birçok buluş aslında İslam medeniyetindeki çalışmaların ürünüydü. İlk uçak yapımından mikrobun ilk kez tanımlanmasına kadar astronomi, matematik, mühendislik gibi pek çok alanda ilke imza atan 6 Müslüman bilim adamını ve dünyaya armağan ettiği buluşlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 17.12.2019
08:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
09:48
EBU FİRNAS: İLK UÇAĞI YAPTI
Ebu Firnas, 810-887 yılları arasında yaşamış Endülüslü bir Müslüman âlimdir. Kurtuba'da tahsil gören Firnas, zamanın çoğu âlimi gibi birçok alanda kendini geliştirdi. O aynı zamanda
şair, astrolog, müzisyen, astronom ve mühendisti.
Kendisine en büyük ünü kazandıran girişimi, insanı havada taşıyabilecek uçan bir makine inşa etmesiydi.
Tarihte uçan ilk makineyi yapan ve uçma konusunda gerçek bir girişimde bulunan ilk kişi, 9. yüzyılda yaşayan Kurtubalı Abbas ibn Firnas'tı. Meraklı ve araştırmacı bir karaktere sahip olan Firnas, birçok keşfiyle çağdaşlarının dikkatini çekti ve devrin hükümdarı tarafından kendisine
"hakim-ül endülüs" unvanı verildi.
Abbas ibn Firnas'ın uçuş denemeleri
İBNÜL BAYTAR: İLK ECZA KİTABI
Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Endülüs'ün
Mâleka şehrinde, yetiştirdiği âlimlerle tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İbnü'l-Baytâr lakabını ise babasının veterinerliğinden dolayı aldı. İlk öğrenimini babasından gördü. D inî ve naklî ilimleri okuduktan sonra botaniğe ilgi duydu.
Onun botanikçi olmasındaki en önemli pay, yirmi yaşına kadar birlikte çalıştığı, daha çok İbnü'r-Rûmiyye diye tanınan İşbîliyeli Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed en-Nebâtî'ye aittir.
Hocası
Ebü'l-Abbas'ı örnek alarak Akdeniz havzasındaki ülkelerde araştırma yapmak amacıyla uzun sürecek bir yolculuğa çıktı. Kuzey Afrika'dan başlayıp, Fas, Tunus, Cezayir ve Trablus şehirlerini dolaştıktan sonra Anadolu'ya ulaşıp Selçuklu ve Bizans hakimiyetindeki bölgeleri gezerek tıp, ecza ve botanik âlimleriyle tanıştı.
İbnül Baytar'ın bilime katkıları
Seyahat dönüşü artık çağının en büyük botanikçisi kabul edilen İbnü'l-Baytâr topladığı zengin bitki koleksiyonuyla İskenderiye'ye gitti. Burada büyük itibar görerek Mısır botanikçileri başkanı (reîsülaşşâbîn) unvanını aldı.
Hala varlığını sürdüren
il k ilaç kullanım ansiklopedisi olan "Bitkisel İlaç ve Gıdalar Sözlüğü"nü yazdı.
İbnül Baytar'ın sağlıklı yaşam için kullandığı bitkiler
BİRUNİ: DÜNYANIN DÖNDÜĞÜNÜ KEŞFETTİ
"Bilimsel gözlem"in ve "trigonometri", "izdüşüm geometrisi" gibi birçok matematik alanının öncüsü olarak kabul edilen Ebü'r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el- Biruni, Hârizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Biruni'nin çoğu kaybolan 146 kitabının yarıya yakını astronomi ve 20'si matematik alanındadır. Diğer bilim alanlarında birden fazla kitap yazdığı biliniyor.