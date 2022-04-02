İslam mimarisinin incilerinden: Gur-i Emir

◾ Timur; Üç, Beş ve Yedi Yıllık Seferler ile var olan dünyada önemli büyüklükte bir devlet kurar. Bu üç sefer ile ömrünün ciddi bir kısmını yollarda ve savaşlarda harcayan Timur, önüne çıkan her orduyu mağlup eder.

◾Üç yıllık seferde Kuzey İran'ı, Beş yıllık sefer ile Orta Doğu'yu, Yedi yıllık savaş ile Hint, Anadolu, İran, Irak coğrafyalarını tamamen fetheden Timur, büyük bir imparatorluk kurar.

Ankara Savaşı'ndan bugüne uzanan bir hezimetin öyküsü