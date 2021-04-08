Emir Timur’un İbn Haldun’a teklifi
Emir Timur, askeri stratejisi ve dehası ile tarihin öne çıkan karakterlerinden biri. İran'ın kuzeyi ve Azerbaycan'ı ele geçirdiği Üç Yıllık Sefer; Ortadoğu'ya hâkim olmak istediği Beş Yıllık Sefer ve Hint, Anadolu, İran, Irak coğrafyalarını ele geçirmek amacıyla çıktığı Yedi Yıllık Sefer, onun bir dünya hükümdarı olma yolunda gerçekleştirdiği akınlar olarak tarihe geçti. Ancak onun hayalleri bu kadarı ile sınırlı değildi... Timur, Şam'ı ele geçirdiği sırada İslam tarihinin en büyük âlimlerinden olan İbn Haldun ile görüşmüş; ondan Mağrip'e ilişkin bilgiler almıştı. Peki, tarihin en ilginç karşılaşmalarından biri olan bu görüşmede Timur, İbn Haldun'a ne teklif etti?
Giriş Tarihi: 08.04.2021
17:56
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
18:06
Timurlu hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı olan Emir Timur, 1336 yılında dünyaya geldi. 1370-1405 yılları arasında 35 yıl hükümdarlık yaptı.
🔸 O doğduğunda, Çağatay Hanlığı çökmeye yüz tutmuş;
bulunuyordu. yönetim Cengiz Han soyundan gelen hanlıklardan ziyade kabile reislerinin elinde
🔸 İlk kez
Çağataylar ile Moğollar arasındaki çatışmalara katılmış; sık sık saf değiştirmişti. Faydası olacağı düşüncesiyle belli kimselerle akrabalık bağı kurmuştu. 24 yaşındayken adından söz edilen Timur,
🔸 Timur,
34 yaşında Maveraünnehir'e hâkim olarak Semerkant'ta tahta geçti. kendine müttefikler sağlayarak 10 yıl süren bir mücadelenin ardından
🔸 Onun bu başarısındaki en önemli unsur,
ve karşısına çıkacak bir rakibin bulunmamasıydı. bölgedeki kabileler arasında devam eden mücadeleler
🔸 Timur,
zira mücadele ettiği dönemde sağ kolu ve sağ bacağından yaralanmıştı. "aksak" ya da "lenk" diye anılırdı;
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BÖLGEDEKİ KARIŞIK DURUMU LEHİNE ÇEVİRDİ
Timur'un hükümdar olduğu dönemde pek çok medeniyet iç karışıklıklar yaşamaktaydı ve kimi ülkeler parçalanmış vaziyetteydi.
🔸 Emir Timur, 1370-1372 yılları arasında
çalıştı. Fergana vadisine sefer yaparak burada nüfuzunu arttırmaya
🔸 1373 yılında Harizm'e karşı harekete geçti ve
sağladı. Horasan'ın içinde bulunduğu bölgenin zaptını
🔸 Bu sırada
yakından gören Timur, 1386 yılında buraya sefer düzenledi. İran'ın parçalanmış halde olan durumunu
🔸
Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a giderek Karabağ'a ulaştı. "Üç yıllık sefer" olarak da anılan bu seferler sırasında
🔸
Timur, yokluğundan faydalanma girişimlerinin önüne geçmek için Semerkant'a dönmek zorunda kaldı. Kuzey İran ve Azerbaycan'ı ele geçiren
BATIYA DOĞRU GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SEFERLER
1392 yılında "beş yıllık sefer" olarak adlandırılan sefere çıktı. Bu dönemde Anadolu'da ve Suriye'de Memlukler dışında kendisine ciddi rakip olabilecek bir güç yoktu.
🔸 Osmanlılar Anadolu'ya tam anlamıyla hâkim değildi;
ve Memlukler buradaki siyasi gelişmelerde söz sahibiydiler. Anadolu, Osmanlı ile savaş halindeki beylikler tarafından yönetiliyordu
🔸 1393 yılında Timur Bağdat'a inmiş,
bazı önlemler alınmaya başlanmış; Anadolu beyliklerinde ise sevinç havası esmişti. Osmanlı, Memluk, Altın Orda ve Kadı Burhâneddin devletlerinde
🔸 Musul, Mardin ve Diyarbekir'i ele geçiren Timur,
ilerleme kararı aldı. Memluklere gönderdiği elçilerin öldürüldüğü haberini alınca Suriye'ye
🔸 Yıldırım Bayezid, Memluk Sultanı Berkuk, Altın Orda Hanı Toktamış ve Kadı Burhâneddin arasında
bu ittifak Timur'un seferlerini Hindistan'a yöneltmesiyle çözüldü. bir ittifak kuruldu;
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SEFERLERİNİ SURİYE TOPRAKLARINA ÇEVİRDİ
Hindistan seferinden sonra bir müddet Semerkant'ta kalan Timur, İran'a yöneldi.
🔸 Kadı Burhâneddin ile Berkuk'un ölümleri ve Memluk devletindeki iç karışıklıkları fırsat bilen Timur, 1399'da
çıktı. "yedi yıllık sefer" olarak adlandırılan batıya doğru son seferine
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mevcut siyasal ortam oldukça elverişliydi. Timur, Sivas'ı ele geçirmesinin ardından güneye doğru indi. Anadolu ve Suriye'yi işgal etmek için
🔸 1400 yılında Timur,
Sultan Ferec vardı. Şam önlerine geldiğinde Memluklerin başında
🔸 Yıldırım Bayezid, Ferec'e elçiler göndererek
ülkesi için bunun önemini kavrayamayan Ferec bu teklifi reddetti. Timur'a karşı ittifak teklif ettiyse de
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TİMUR’UN İBN HALDUN İLE KARŞILAŞMASI
Timur 1400 yılında Halep'e girdi ve Suriye askerlerini yenilgiye uğratıp şehri yağmalattı. Burada bir ay kaldıktan sonra Şam üzerine yürüdü.
🔸 Timur'un Halep'i zapt ettiği haberi Kahire'ye ulaşınca Sultan Ferec de ordusuyla Şam'a geldi;
da bulunuyordu. yanında ünlü Müslüman âlim İbn Haldun
🔸 İki ordu arasında küçük çatışmaların meydana geldiği bir sırada Sultan Ferec,
ve Mısır'a döndü. Kahire'de bir ayaklanma teşebbüsü olduğu haberini aldı
🔸 Şam valisi, ulemanın
kabul etmedi ve şehri savunmaya devam etti. barış yoluyla şehrin Timur'a teslim edilmesi teklifini
🔸 Bunun üzerine
gizlice ordugâha gitti. İbn Haldun, ulema ile istişarelerde bulundu ve Emir Timur ile görüşmek için
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