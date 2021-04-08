Emir Timur’un İbn Haldun’a teklifi

Timurlu hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarı olan Emir Timur, 1336 yılında dünyaya geldi. 1370-1405 yılları arasında 35 yıl hükümdarlık yaptı.

🔸 O doğduğunda, Çağatay Hanlığı çökmeye yüz tutmuş; yönetim Cengiz Han soyundan gelen hanlıklardan ziyade kabile reislerinin elinde bulunuyordu.

🔸 İlk kez 24 yaşındayken adından söz edilen Timur, Çağataylar ile Moğollar arasındaki çatışmalara katılmış; sık sık saf değiştirmişti. Faydası olacağı düşüncesiyle belli kimselerle akrabalık bağı kurmuştu.

🔸 Timur, kendine müttefikler sağlayarak 10 yıl süren bir mücadelenin ardından 34 yaşında Maveraünnehir'e hâkim olarak Semerkant'ta tahta geçti.

🔸 Onun bu başarısındaki en önemli unsur, bölgedeki kabileler arasında devam eden mücadeleler ve karşısına çıkacak bir rakibin bulunmamasıydı.

🔸 Timur, "aksak" ya da "lenk" diye anılırdı; zira mücadele ettiği dönemde sağ kolu ve sağ bacağından yaralanmıştı.

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