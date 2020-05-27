İbn Haldun, İslam medeniyetinin en parlak döneminin sonlarında yaşamış bir alimdi. Yaşadığı bölgeden Haçlı istilası nedeniyle göç etmek zorunda kalmış; hayatının ilk 20 yılını Tunus'ta, 26 yılını Cezayir, Fas ve Endülüs'te, 4 yılını tekrar Tunus'ta ve son 24 yılını ise Kahire'de geçirmişti. İyi bir eğitim gören ve küçük yaştan itibaren ilim ve fikir hayatına ilgi duyan İbn Haldun, bu coğrafyaların istilalardan ne şekilde etkilendiğini inceleyerek araştırmalarına başlamıştı. Sosyoloji biliminin öncüsü olmuş ve sosyal bilimlere dair birçok kavramın temelini 7 asır öncesinden atmıştı. Peki, İbn Haldun kimdir? İbn Haldun'un hayatı…
Giriş Tarihi: 27.05.2020
09:25
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
16:56
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20
İBN HALDUN KİMDİR?
2
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DEDELERİ PEYGAMBER DUASINA NAİL OLMUŞTU
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HALDUNOĞULLARI SİYASİ VE İLMİ ALANDA ÖNEMLİ ROL OYNADI