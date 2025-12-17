Kalbi Allah’a yönlendiren fazilet: Gece ibadeti

3 /10













"Gecenin bir kısmında O'na secde et ve uzun gece boyunca O'nu tesbih et. Şu insanlar, geçici dünyayı seviyorlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar."

İnsân Suresi 26-27. Ayetler

İnsân Suresi 26-27. Ayetler Tefsiri

◾ Müzzemmil ve Müddessir sûrelerinde olduğu gibi burada da Hz. Peygamber'in Mekke dönemindeki ibadet durumları yansıtılmakta, onun yüce Allah'ı sabah akşam zikir ve tesbih etmekle, gece gündüz O'na ibadetle yükümlü olduğu bildirilmektedir. Bu ibadetlerle Hz. Peygamber'in Allah'a derin saygı ve bağlılığının, irade ve azminin daha da güçlendirilmesinin ve müşriklerin çirkin saldırılarına karşı direncinin arttırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Râzî müfessirlerin bu âyetlerle ilgili görüşlerini üç maddede özetlemiştir.

