Namaz rekatları, namaz nasıl kılınır? 5 vakit namaz tablosu
Namaz rekatları ve kılınışı, namaz kılmak isteyen pek çok Müslümanın aradığı bir konu. Namazların rekat sayılarını bilmeyenler ya da karıştıranlar sıklıkla bir kaynağa başvuruyorlar. Beş vakit namaz, 4 rekat sabah, 10 rekat öğle, 8 rekat ikindi, 5 rekat akşam, 10 rekat yatsı ve 3 rekat vitir olmak üzere toplamda 40 rekattan oluşuyor. Peki, 5 vakit namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, vitir namazı kaç rekat? İşte namaz rekatları ve kılınışı… Günlük namaz rekatları… Namaz rekatları tablo...
Giriş Tarihi: 22.07.2020
09:24
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
10:16
Namaz rekatları ve kılınışı merak edilen konulardan biri. Namaz, Allah tarafından tüm Müslümanlara emredilen farz ibadettir. Namaz, kelime anlamı olarak dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak manalarına gelir. İslam'ın 5 şartından olan namaz, günde beş vakit Müslümanlar tarafından ifa edilir.
Günlük namaz rekatları toplamda 40'tır. Bu namazların 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet ve 3 rekatı da vacip olan vitir namazıdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir. Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde her Müslümana farzdır. Günlük namaz rekatları tablosu…
Sabah namazı, 2 rekat sünnet 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar olan vakitte kılınır. İlk olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti kılınır.
Sabah namazının sünneti
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
Sabah namazı nasıl kılınır?
Sabah namazının 2 rekatlık sünnetinin ardından sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzı 2 rekattır.
"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Sabah namazının farzı, kılınış olarak sabah namazının sünneti gibidir.
Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak öğle namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.
Öğle namazının ilk sünneti
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
3. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
4. Rekat: Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
Öğle namazı kılınışı...
Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı 4 rekattır.
"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının farzının kılınışı 4 rekatlık ilk sünnetin kılınışı gibidir; ancak farkı 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır.