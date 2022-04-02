Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Açlığın bereketine tabii olduğumuz mübarek Ramazan ayında sağlığa da oldukça iyi gelen oruç, ruhları doyururken, ibadetlerimizi de daha yoğun şekilde eda etmemize yardımcı oluyor. Her güne ayrı bir menü oluşturmak zor olsa da birlikte yenen yemekler tüm zorlukları unutturuyor. "Bugün iftara ne yemek yapsam?" diye düşünürken, bir nebze de olsa size fikir sunması açısından gün gün iftar menüsü hazırladık. İlk iftar menümüz sizlerle... Bereketli Ramazanlar geçirmeniz temennisiyle...
Giriş Tarihi: 02.04.2022
15:27
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
16:48
✔ Duaların kabul olduğu, arşa ellerimizi açtığımız iftara çok az bir zaman kalan o anda, ezan sesi ile birlikte orucumuzu açıyoruz.
✔ Dualar ile açtığımız orucumuzu Peygamber (SAV)'ın sünnetiyle idrak ettiğimizde, ruh tokluğuna erişiyoruz.
✔ Hadislerde, vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele etmesi (Buhârî, "Ṣavm", 45; Müslim, "Ṣıyâm", 48; Tirmizî, "Ṣavm", 13; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 20) ve orucunu
hurma veya tatlı bir şeyle yahut su ile açması tavsiye edilmiş, Resûl-i Ekrem bunu bizzat uygulayarak akşam namazını kılmadan önce birkaç hurma ile orucunu açmıştır.
İftarımızı O'nun izinde açtık,
peki geri kalan menüde ne var?
Ezogelin Çorbası Zeytinyağlı Barbunya Yemeği Şehriye Pilavı Saray Lokumu
Ezogelin Çorbası
🔴İftar menümüze olmazsa olmazımız, midemizi de rahatlatacak olan çorba ile başlayalım. Ezogelin çorbasını hepimiz biliriz, tadıyla, kokusuyla, rengiyle akıllardadır her zaman. Şimdi de soframızda olması için malzemelerimizi sayalım;
Malzemeler (6 kişilik)
💠1 su bardağı kırmızı mercimek
🔶1 çorba kaşığı bulgur 💠1 çorba kaşığı pirinç 🔶4 çorba kaşığı zeytinyağı 💠2 adet soğan 🔶2 çorba kaşığı domates salçası 💠400 ml soğuk su 🔶1 tutam kuru nane 💠2 çorba kaşığı tereyağı 🔶tuz, pul biber
Ezogelin Çorbası Yapılışı
↪ Kırmızı mercimeği yıkayıp, ılık suda 2 saat bekletin.
↪ Süzüp sudan geçirin ve geniş bir tencereye alın. ↪ Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip mercimek dağılana kadar (suyu azalırsa sıcak su ilave ederek) pişirin. ↪ Bulgur ve pirinci ayrı ayrı haşlayıp süzün. ↪ Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. ↪ Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun ve pişirdiğiniz mercimeği ekleyin. ↪ 5 dakika kaynatıp bulgur, pirinç, pul biler ve tuz ilave ederek 10 dakika kaynatın. ↪ Tereyağını kızdırıp naneyi hafifçe yakın ve tencereye ilave edin. ↪ 10 dakika pişirip ocaktan alın.
Afiyet Olsun 😄
Zeytinyağlı Barbunya Yemeği
🔴İftar menümüze bağışıklığa iyi gelecek bir zeytinyağlı ile devam edelim. Ezogelin çorbasının ardından Zeytinyağlı Barbunya Yemeği... Zengin bir besin kaynağı olan ve sindiriminde zorlanmayacağımız bir yemek. Şimdi de soframızda olması için malzemelerimizi sayalım;
Malzemeler (4 kişilik)
🔶Yarım kg barbunya
💠2 adet soğan 🔶1 adet havuç 💠1 çay bardağı zeytinyağı 🔶1 çorba kaşığı salça 💠8 diş sarımsak 🔶1 çay kaşığı toz şeker, tuz
Zeytinyağlı Barbunya Yemeği Yapılışı
↪Barbunyayı akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün.
↪Su dolu bir tencereye alıp, haşlayın. Tekrar suyunu süzün. ↪Tencereye yağ, doğanmış soğan, sarımsak, ayıklanıp dörde bölünmüş havuç ilave edin. Ateş üzerinde hafifçe kavurun. Salçayı ekleyin. Şeker ve tuz ilave edin. ↪Haşlanmış fasulyeyi de koyup, hepsini karıştırın. Kısık ateşte sıcak su ilavesiyle barbunyalar yumuşayıncaya kadar pişirin. ↪Suyunu çekin fasulyeler pişince ocağın altını söndürün. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip, ılık ya da soğuk servis yapın.
Afiyet Olsun 😄