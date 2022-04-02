Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün

✔ Duaların kabul olduğu, arşa ellerimizi açtığımız iftara çok az bir zaman kalan o anda, ezan sesi ile birlikte orucumuzu açıyoruz.

✔ Dualar ile açtığımız orucumuzu Peygamber (SAV)'ın sünnetiyle idrak ettiğimizde, ruh tokluğuna erişiyoruz.

✔ Hadislerde, vakti girdikten sonra oruçlunun iftarda acele etmesi (Buhârî, "Ṣavm", 45; Müslim, "Ṣıyâm", 48; Tirmizî, "Ṣavm", 13; Ebû Dâvûd, "Ṣavm", 20) ve orucunu hurma veya tatlı bir şeyle yahut su ile açması tavsiye edilmiş, Resûl-i Ekrem bunu bizzat uygulayarak akşam namazını kılmadan önce birkaç hurma ile orucunu açmıştır.

İftarımızı O'nun izinde açtık, peki geri kalan menüde ne var?

Ezogelin Çorbası

Zeytinyağlı Barbunya Yemeği

Şehriye Pilavı

Saray Lokumu