İbadetlerin temel esasları

◼ İmanın tezahür eden hali olan ibadetler insan fıtratının da bir gereğidir. İbadete alışan bir ruh bu hususta gösterilen en ufak bir zayıflıktan dahi rahatsız olur.

◼ Allah Teala ibadetin kime yapılması hususunda Taha Suresi 14. Ayette,"Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl." buyurur.

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