Her an huzurda olma bilinci: İhsan

💠 İhsan kavramı hem "kişinin yaptığı işi en güzel şekilde ifa etmesi" hem de "başkalarına iyilik yapmak" olmak üzere iki güzel anlamı içinde taşır. Bu sebepten çocuklarımıza koyulan en güzel isimlerden birisi ihsandır...

💠 Resulullah'ın (SAV) çağlar aşan tavsiyelerinin hepsi içinde ihsan kavramının özünden parçalar barındırır. Allah Resulü (SAV) her an Allah Teala'nın huzurundaymış gibi yüce bir ihsan ahlakıyla yaşamış ve bizlere de bunu tavsiye etmiştir.

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?