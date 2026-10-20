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🔹 Dinimizce derecelerin en üstünü olarak kabul edilen "ilim", Kur'an-ı Kerim'de aynı kökten türeyen farklı terimler baz alındığında yedi yüz elli defa geçer.

🔹 Bu husus Allah Teala'nın ilme verdiği değeri gösterir. Kavram tek başına değil kendisinden türeyen alim, malumat, muallim gibi kelimelerle bağıntılı bir zihin yapısını ifade eder.

ACZ DOLU BİR İTİRAF