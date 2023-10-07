Cennetle müjdelenen erdem: Doğruluk

🔸 Sıdk kelimesi sözlükte "gerçeği ifade eden söz, yalanın karşıtı" olarak tanımlanır. İslami kaynaklarda ise hakikatı anlatmak, gerçek bilgi vermek, dürüst ve güvenilir olmak, vaadine sadakatli olmak anlamlarına gelir.

🔸 Bir şeyin gerçek oluşu hak, gerçeğe uygun bir şekilde anlatılması ise sıdk kelimesiyle ifade edilir. Bir kişinin söyledikleri gerçeği yansıtsa bile kişi zihninde yalan söylediğini düşünüyorsa söyledikleri yalan (kezib) sayılır.

*Vakıa nedir?

Gerçek, olan şey.

Huzurlu toplumun temeli: Nezaket