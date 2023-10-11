Acz dolu bir itiraf dua

◾ Her şeye gücünün yettiğini sanan, kendini daima dev aynasında gören insanın aczini en güzel belli eden yer ve zaman duadır. Dua, müminlerin her gün almaları gereken ilaç gibidir.

◾ Kulluğumuzun tam merkezinde bulunan dua, kulun ihlas ve samimiyetle Hak Teala'nın kapısına sunduğu bir beyaz dilekçe, aczini itiraf ettiği bir sandıktır adeta...