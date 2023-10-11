Acz dolu bir itiraf dua

TEVBE ETMEK
◾ Mümin duasına başlamadan evvel Hak Teala'ya işlediği günahlar sebebiyle tevbe, istiğfar etmelidir. Böylece yapılacak dua daha ihlaslı bir zemine oturur.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, 'Ya Rabbi' 'Ya Rabbi' diye dua ediyor, yalvarıyor. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?"
(Müslim, Zekât 19)
◾ Dua edilirken eller semaya kaldırılmalı ve duanın ardından yüze sürülmelidir. Resulullah (SAV) böyle yapmıştır. Ayrıca musibetten kurtulmak için yapılan dualarda ellerin tersi, diğer dualarda elin iç tarafı semaya kaldırılır.
Hz. Ömer'den (RA) rivayet edilir:
"Hz. Peygamber, duada ellerini semaya kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi."
(Tirmizî, De'avât 11)