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Acz dolu bir itiraf dua

Tüm dertlerin dermanı, tüm hastalıkların şifası Yüce Allah'ın (CC) kapısıdır. Bu kapıyı çalmak ve sığınmak ise ancak dua ile mümkündür. Biz, kullar olarak ancak Rabbimizin katında ferahlayıp, rahata erebiliriz. Sadece zor zamanlarda, sıkıntılı anlarda değil, bollukta ve refahta da acziyetimizin farkında olarak Hak Teala'ya dua etmeliyiz. Sizler için dua nasıl edilir sorusunun cevabını aradık.

Giriş Tarihi: 11.10.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 19:45
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◾ Her şeye gücünün yettiğini sanan, kendini daima dev aynasında gören insanın aczini en güzel belli eden yer ve zaman duadır. Dua, müminlerin her gün almaları gereken ilaç gibidir.

Kulluğumuzun tam merkezinde bulunan dua, kulun ihlas ve samimiyetle Hak Teala'nın kapısına sunduğu bir beyaz dilekçe, aczini itiraf ettiği bir sandıktır adeta...

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BİR İBADET ŞEKLİ

Dua kavramı aynı zamanda kendi içerisinde bir ibadet biçimini de zikreder. Allah Teala'ya karşı kulluğu ifade eden en güzel hallerden biri duadır.

İbadet kulun aczini idrak biçimi, ululuk karşısındaki hiçliğini anlama noktası olduğu için bu halleri en sarih şekilde varlık sahasına döken hakikat duadır.

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💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

"Dua, ibadetin özüdür."

(Tirmizi, Daavat 1)

💠 Resulullah (SAV) buyurdu:

"En fazliletli ibadet duadır"

(Hakim, Deavat 491)

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NASIL DUA EDİLMELİ?

Abdestli bir şekilde kıbleye karşı dönen kişi evvela "Euzü Besmele" getirmeli ardından Allah Teala'ya hamd etmeli ve Resulullah'a ( SAV) salavat getirmeli.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Biriniz dua ettiği zaman, Allah'a hamd ve övgü ile başlasın, sonra Peygambere salât etsin, sonra dilediği duayı yapsın."

(Tirmizî, De'avât, 66; Ebu Dâvûd, Salât, 358)

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TEVBE ETMEK

Mümin duasına başlamadan evvel Hak Teala'ya işlediği günahlar sebebiyle tevbe, istiğfar etmelidir. Böylece yapılacak dua daha ihlaslı bir zemine oturur.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, 'Ya Rabbi' 'Ya Rabbi' diye dua ediyor, yalvarıyor. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?"

(Müslim, Zekât 19)

◾ Dua edilirken eller semaya kaldırılmalı ve duanın ardından yüze sürülmelidir. Resulullah (SAV) böyle yapmıştır. Ayrıca musibetten kurtulmak için yapılan dualarda ellerin tersi, diğer dualarda elin iç tarafı semaya kaldırılır.

Hz. Ömer'den (RA) rivayet edilir:

"Hz. Peygamber, duada ellerini semaya kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi."

(Tirmizî, De'avât 11)

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