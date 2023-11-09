Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

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Mü'minûn Suresi 115. Ayet

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Mü'minûn Suresi 115. Ayet Tefsiri

◾ İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir. Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47.

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