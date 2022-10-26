Beynimizi nasıl zinde tutarız?

▶Sosyal ilişkiler kurmak

👨‍👩‍👧‍👧Günlük yaşantı sırasında kurulan sosyal bağlantılar ve meydana gelen tahmin edilemeyen durumlar beynin aktif olarak kullanılmasını sağlar.

👨‍👩‍👧‍👧 Sosyal ilişkiler barındırdıkları değişkenlik ve çeşitlilik, beyni sürekli zorlayan egzersiz olarak kabul edilir. Ayrıca ev ve iş ortamında kurulan bağlantılar da benlik algısını doyurarak değerlilik hissini artırır.

👨‍👨‍👧‍👧Yüz yüze görüşen, telefonda konuşan ve sadece yazışarak iletişime geçen bireyler arasında yapılan bir araştırmaya göre, sosyal iletişime geçen kişilerin beyin bölgelerindeki bağlantılar daha fazla. Uzmanlar, arkadaş sayısı arttıkça bu bölgelerin büyüdüğünü, sosyal olmayan kişilerde ise küçüldüğünü belirtiyor.

Beynin fikir üretirken yaşadığı süreç