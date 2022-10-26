Beynimizi nasıl zinde tutarız?
Beynimiz, temel fonksiyonlarını sürdürebilmek için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına gereksinim duyar. Çevresel uyaranları yorumlayan beynimiz bir organ olmaktan öteye geçerek insanı toplumun üyesi haline getirir. Bireyin halk içinde yer sahibi olabilmesi için etkileşim halinde olmalı yani sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. İşte beyin sağlığımızı korumak için günlük yaşantımız içinde uygulayabileceğimiz temel noktalar…
Giriş Tarihi: 26.10.2022
14:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
15:41
💊Beyin düşüncelerimizi , duygularımızı ve hareketlerimizin kaynağı olan sinir sistemidir.
Vücudumuzun çeşitli noktalarından beynimize saniyede milyonlarca kez sinyal ve ileti gitmektedir. İnsan hayatının en önemli işlevleri sağlıklı bir beyin sayesinde gerçekleşir.
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Beyin insan ömrü boyunca gelişimini sürdürür. Peki, zihnimizi nasıl zinde tutarız? Gelin beraber bakalım👇
▶ Fiziksel aktiviteyi artırmak
🏀Egzersiz,
beyin dokusunun kanlanmasını sağlayarak öğrenme ve bellekte tutma becerisini artırır. Araştırmalar devamlı fiziksel aktivite yapanların zihinsel performanslarına yüzde 25 artış gözlemlendiğini söylüyor.
🏀Bir egzersiz programı dışında günlük aktivitelerde yapılan basit değişiklikler de kişinin hareket düzeyini artırarak katkıda bulunabilir.
Öğle molalarında yürüyüşe çıkarak, arabayı daha uzak bir mesafeye park ederek, asansör yerine merdiven tercih ederek veya telefon görüşmeleri esnasında yürüyerek yapabiliriz.
Beyin hakkında şaşırtıcı bilgiler
▶ Sosyal ilişkiler kurmak
👨👩👧👧Günlük yaşantı sırasında kurulan sosyal bağlantılar ve meydana gelen tahmin edilemeyen durumlar beynin aktif olarak kullanılmasını sağlar.
👨👩👧👧 Sosyal ilişkiler barındırdıkları değişkenlik ve çeşitlilik, beyni sürekli zorlayan egzersiz olarak kabul edilir.
Ayrıca ev ve iş ortamında kurulan bağlantılar da benlik algısını doyurarak değerlilik hissini artırır.
👨👨👧👧Yüz yüze görüşen, telefonda konuşan ve sadece yazışarak iletişime geçen bireyler arasında yapılan bir araştırmaya göre, sosyal iletişime geçen kişilerin beyin bölgelerindeki bağlantılar daha fazla.
Uzmanlar, arkadaş sayısı arttıkça bu bölgelerin büyüdüğünü, sosyal olmayan kişilerde ise küçüldüğünü belirtiyor.
Beynin fikir üretirken yaşadığı süreç
▶ Zihinsel egzersizler yapmak
🌍 Zihinsel egzersizler, kişiyi düşünsel süreçler anlamında zorlayan bulmacalar, grup içi oyunlar olabileceği gibi günlük aktivite değişiklikleri şeklinde de hayata entegre edilebilir.
Günlük rutinin dışına çıkmak da zihinsel egzersiz olabilir.
İnsan beyni hakkında 25 gizemli gerçek
▶ Uyku kalitesine dikkat etmek
💤Yatış-kalkış saatlerinin haftanın tüm günleri için aynı tutulması, gündüz uykularının tercih edilmemesi ve biyolojik ritmin düzenlenmesine yardımcı olur.
Uzmanlara göre 6 ile 10 saat arasında uyumak, "sabah dinç kalkmayı sağlayan" bir uyku uyumak önemli.
💤Araştırmalar aynı zamanda uykunun öğrenilen bilgilerin kaydedilmesinde de önemli rol oynadığını ortaya koyar. 'Nature Neuroscience' isimli bilimsel dergide yayınlanan verilere göre gece boyunca ayakta ve uyanık kalanlar öğrendiklerini kalıcı bilgiye dönüştürmez.
Beyin sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler
▶ Klasik müzik dinlemek
🎹Mozart gibi klasik müzik bestecilerinin günde en az bir kere sakin bir ortam dinlenmesi
'zihinde imaj canlandırılmasına' yardımcı olur. Mozart etkisi olarak bilinen bu etki zihni açar ve gevşemeye olanak verir.