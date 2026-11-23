Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi
Kudüs, tarih boyunca kan ve gözyaşının eksik olmadığı; üç semavi din için de mukaddes sayılan bir beldedir. 109 sene önce Osmanlı'nın 400 yıllık himayesinin ardından İngilizler tarafından işgal edilmiş; o tarihten sonra bölgede Müslümanların hakimiyeti sona ermiştir. İngilizlerin 1917'de Kudüs'ü işgal etmeleri, "Kudüs için felaket yılı olarak" tanımlanmış; "halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme" söylemiyle bölgeye akın eden Yahudilerin, İngilizlerin yönetimi sonrası 1948'de devlet kurmaları ise Nekbe yani "Büyük Felaket" olarak adlandırılmıştır.
🔸 Yahudilerin Kudüs hayali, tarihin hiçbir döneminde sönmemiştir. 19. yüzyılın sonlarında Kudüs'e yönelik Yahudi göçleri, mukaddes şehrin dengesini bozmuştur.
🔸 1896 yılının ardından Siyonist lider Theodor Herzl öncülüğünde, dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler toplanmaya başlamış; Filistin'de bir devlet kurma çalışmalarının temelleri atılmıştır.
🔸 "Halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme" söylemiyle kampanyalar yapılmaya başlanmış; Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başlatılmıştır.
🔸 Theodor Herzl, 1901 yılında Sultan II. Abdülhamid ile yaptığı bir görüşmede, gizli kalmak şartıyla "Yahudilerin Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin'de bir yurt verilmesini" teklif etmiştir.
🔸 Sultan Abdülhamid, "Ben bir karış dahi toprak satmam" cevabını vermiştir. Ancak Osmanlı'nın içine çekildiği Birinci Dünya Savaşı, Kudüs'ün kaderini değiştiren bir olay olmuştur. 1917 yılı, Kudüs için felaket yılı olmuş; İngiliz askerler Kudüs'e girmiş ve Kudüs'teki Müslüman hâkimiyeti sona ermiştir.
🔸 İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Allenby, 1917 yılında İngiltere Başbakanının Kudüs'ü yılbaşından önce ele geçirme isteği nedeniyle hazırlıklara başlamıştır.
🔸 4 yıl süren savaşlar, İngiliz kamuoyunun moralini bozmuş ve Kudüs'ün ele geçirilmesinin kamuoyunun moralini yükselteceği öngörülmüştür.
🔸 Bunun üzerine General Allenby, kış mevsiminin olumsuz hava koşullarına maruz kalmadan ve Filistin'in içlerine doğru çekilen Osmanlı askerlerine toparlanma fırsatı vermeden harekete geçmek istemiştir.
🔸 İngiliz General Edmund Henry Hynman Allenby, 1861-1936 yıllarında yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin ve Suriye'deki İngiltere harekâtını yönetti.
🔸 9 Aralık 1917'de Kudüs'ü zapt eden General Allenby, "Kudüs Fatihi" unvanı ile anıldı. 19-21 Eylül 1918'de Filistin'de iki Osmanlı ordusunun tamamen yok edilmesiyle sonuçlanan Megiddo Muharebesi'nde uyguladığı süratli piyade ve süvari taktikleri ile İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların geliştirdiği Yıldırım Savaşı yönteminin öncüsü olarak kabul edilir.
🔸 Yahuda dağlarına çekilen 7'nci Türk Ordusu'nun konuşlandığı alanın savunmaya çok müsait olması, İngilizlerin gerçekleştireceği taarruz açısından büyük riskler içermektedir.
🔸 Bu sebeple İngiliz Savaş Bakanlığı, General Allenby'yi kuvvetleri zorlayacak bir harekâta girişmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur.
🔸 Hatta 1918 yılında İngiliz kuvvetlerinin sayısının düşürülme ihtimali de söz konusu olmuştur.
🔸 Nitekim İngiliz askerlerinin çok yorgun olduğu belirtilse de General Allenby 18 Kasım günü harekâta başlama kararı almıştır.
📌 MİRAÇ HADİSESİNİN MUKADDES BELDESİ: KUDÜS HAKKINDA 30 İLGİNÇ BİLGİ