Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi

2 /20 KUDÜS İÇİN FELAKET YILI: 1917















🔸 Theodor Herzl, 1901 yılında Sultan II. Abdülhamid ile yaptığı bir görüşmede, gizli kalmak şartıyla "Yahudilerin Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin'de bir yurt verilmesini" teklif etmiştir.

🔸 Sultan Abdülhamid, "Ben bir karış dahi toprak satmam" cevabını vermiştir. Ancak Osmanlı'nın içine çekildiği Birinci Dünya Savaşı, Kudüs'ün kaderini değiştiren bir olay olmuştur. 1917 yılı, Kudüs için felaket yılı olmuş; İngiliz askerler Kudüs'e girmiş ve Kudüs'teki Müslüman hâkimiyeti sona ermiştir.