Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi

Kudüs, tarih boyunca kan ve gözyaşının eksik olmadığı; üç semavi din için de mukaddes sayılan bir beldedir. Bir asır önce Osmanlı'nın 400 yıllık himayesinin ardından İngilizler tarafından işgal edilmiş; o tarihten sonra bölgede Müslümanların hakimiyeti sona ermiştir. İngilizlerin 1917'de Kudüs'ü işgal etmeleri, "Kudüs için felaket yılı olarak" tanımlanmış; "halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme" söylemiyle bölgeye akın eden Yahudilerin, İngilizlerin yönetimi sonrası 1948'de devlet kurmaları ise Nekbe yani "Büyük Felaket" olarak adlandırılmıştır. Peki, İngiltere'nin Kudüs işgali nasıl gerçekleşti? Osmanlı ordusu Kudüs'ü nasıl savundu? Kudüs'ün kaybedilmesi Osmanlı Devleti'ni nasıl etkiledi?