Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi

Kudüs, dünya tarihinin belki de en önemli şehri. Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir belde… Sezai Karakoç'un "gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı Kudüs, yine tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Kan ve gözyaşının dinmediği bu mukaddes topraklar "sözde barış planı" ile yine gündemde. Peki, Kudüs neden önemli? Kudüs'ün Müslümanlar için önemi ne? Kudüs tarihine dair bilmediğimiz neler var? Kudüs hakkında 30 ilginç bilgiyi derledik.