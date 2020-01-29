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Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi

Kudüs, dünya tarihinin belki de en önemli şehri. Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mübarek kıldığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ziyaret etmeyi buyurduğu, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir belde… Sezai Karakoç'un "gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı Kudüs, yine tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Kan ve gözyaşının dinmediği bu mukaddes topraklar "sözde barış planı" ile yine gündemde. Peki, Kudüs neden önemli? Kudüs'ün Müslümanlar için önemi ne? Kudüs tarihine dair bilmediğimiz neler var? Kudüs hakkında 30 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:04
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Kudüs, Allah Teala tarafından çevresiyle birlikte mukaddes sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu şehir. Tarihin en eski ikinci ve en mukaddes üçüncü mescidinin mekânı olan Kudüs, semavi dinler için kutsal sayılan bir belde.

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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, "Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya" buyurmuş; Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, tarih boyunca Müslümanlar tarafından mukaddes mekânlardan biri olmuştur.

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Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın müşterek olarak kabul ettiği Hz. İbrahim, eşi Hz. Sârâ ile Kudüs yakınlarında bulunan Sebu'da yaşamıştı. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf peygamberlerin ve Hz. Sârâ'nın kabirleri Kudüs yakınındaki el Halil kasabasında medfundur.

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Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Bünyamin, Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. Lut gibi peygamberlerin yanı sıra Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yolu hep Kudüs'ten geçti.

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Hz. Lut'un gençliği, Hz İbrahim ile birlikte Kudüs'te geçmiş, daha sonra Lut Gölü yakınındaki kavme elçi olarak görevlendirilmişti.

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